英業達葉力誠：車載產品今年大幅成長 AI、PC要到明後年才有明顯成果

英業達集團董事長葉力誠今日指出，集團積極對新事業產品進行創新，今年將有所斬獲，會有較快成果的就是車載產品，「英業達從2017年就踏入車載，相信今年較去年會有大幅度成長，希望2025年至2026年會有大幅提升。」

今日是英業達集團董事長葉力誠接任董座後，第一次現身主持集團旺年會，也是全集團睽違已久的首場公開實體活動。

英業達積極啟動海外擴廠，揮軍包括捷克、墨西哥、泰國等國家。葉力誠今日表示，自己對車用產品及全球布局寄與高度期待。葉力誠指出，全球製造工廠都在準備中，這是全球製造的第一步，未來希望全球接班、貼近客戶、產銷順暢，並達到全球營運，「過去英業達是總部型態，決策都在總部進行，希望未來在各廠區的運作，能成熟到：各地能有自己的決策，讓決策更快速、績效更提升。」

英業達累計去年全年營收5147.45億元，年減5%。總經理蔡枝安昨表示，去年全年營收僅下滑5%左右，主要是伺服器下滑近8%，而NB相對持平，雖然AI伺服器成長高，但量能仍下滑，且其他子公司如英華達等業績也有所衰減，因此讓集團營收相對走低。

展望今年，蔡枝安說，總營收應有個位數成長機會，但今年仍是相當挑戰的一年，原先市場預估景氣回升，但前景不易預測，且開年即有許多企業正在裁員，讓集團相對謹慎保守，但集團仍相信今年伺服器有雙位數成長機會，雖AI伺服器與通用（general purpose）伺服器會互為消長，但英業達認為AI伺服器仍有較大成長機會，去年英業達的AI伺服器占比約5-6%，今年預估將可占總營收約10%以上。

英業達今年也在AI PC上全面布局，但預估今年市場主要需求仍是傳統PC。表示，AI是有創意的產品，可觸發市場增長，但還需要一段時間醞釀，使用者和市場都需要時間消化，今年是醞釀期，AI PC要到明後年才有明顯成果。

蔡枝安解釋，全球布局部分，英業達大陸據點如上海、重慶、南京，東南亞如馬來西亞、越南、泰國，另有墨西哥、捷克據點，泰國新建工廠將在年底完工，期待明年首季量產伺服器。墨西哥則布局NB，工廠產線也已完工。

英業達今年資本支出約4億美元，但因需配合產品全球布局、各地投資持續增加，因此預期還會繼續提高，可能上看4.5億美元。