SCFI 運價指數小跌2.7% 終止連八漲

最新貨櫃輪歐洲線受到2月繞行的船舶即將回來，供給增加，收貨價格下滑；北美線即便亞洲將要農曆年，2月需求依舊強勁，本周續強漲幅達2%；受到歐洲線漲多回檔修正，最新的SCFI貨櫃運價指數終止連8漲，根據今(26)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數轉為下跌60.52點至2179.09點，周跌幅為2.7%。

國內的物流業者指出，歐洲線自這波紅海事件，時間不到一個月漲幅翻2倍，最近反應繞行的船舶即將回亞洲，近期收貨的價格略跌，根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2861美元，較前一周下跌169美元，跌幅5.56%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3903美元，較前一周下跌164美元，跌幅4%。

北美線的需求比業界預期還旺，船舶供應吃緊的效應依舊存在，2月開始價格還是上漲，只是漲幅收斂，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達4412美元，較前一周上漲92美元，漲幅2.12%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達6413美元，較前一周漲151美元，漲幅達2.41%。

近洋線方面，遠東到日本關西及關東每TEU(20呎櫃)較前一周持平；遠東到東南亞每TEU較前一周下跌7美元，跌幅2.14%；遠東到韓國每TEU較前一周上漲6美元。