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jpp-KY 舉辦自動化大賽 推動泰國工業4.0

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

經寶精密jpp-KY（5284）今（26）日舉辦自動化大賽，該競賽旨在推動泰國青少年在支持工業4.0的科技領域的潛力。經寶精密舉辦的這項自動化機器人運輸大賽是連續第二年舉辦，是社會推動科技競賽活動的一部分，以培養通過創新學習和展示創造性問題解決的學生，並創建新的創新產品。該比賽致力於回應工業4.0的需求，並促進泰國學生在這一領域的發展。

經寶精密董事長鍾國松表示，這項「JINPAO AUTOMATION CONTEST 2023」自動化機器人運輸大賽已經連續舉辦第二年，是一場面向高等教育或職業教育水平的機器人設計比賽。今年的比賽主題是「運輸/物流/儲存」，模擬工廠生產線的運輸系統，實現自主運輸和執行任務。比賽分為紅隊和藍隊，每隊有一個自動化運輸機器人「JP」，每場比賽限時3分鐘，評估機器人性能和任務完成情況。比賽的目的是促進學生的創造力和創新，激發他們解決問題和創建滿足工業4.0需求的新技術。這項活動有助於培養學生在當前關鍵領域的知識和技能。

據悉，該比賽有8支隊伍參賽，包括來自不同學府的優秀選手，每支隊伍都將在「Transportation/Logistic/Storage」領域中展示他們的才華。比賽的規則是，每支隊伍在不超過3分鐘的時間內，使用自動化運輸機器人「JP」完成任務，並在對決中或在3分鐘內獲得最多的得分。比賽的詳細規則取決於比賽主辦方。對參賽者來說，這是一個展示他們創造力的機會，同時也是對泰國工業的支持，尤其是在機器人和自動化領域。

機器人 泰國

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