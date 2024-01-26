台灣首家凱悅渡假酒店 新北金山凱悅渡假酒店Q3見客

台灣第一間凱悅品牌渡假酒店新北金山凱悅渡假酒店Hyatt Regency Jinshan Resort，即將在第3季於新北市金山區登場。該案業主為興富發（2542），委由凱悅集團經營，目標將金山打造第二個礁溪，成為溫泉度假勝地。同時在平均房價上將挑戰金山天花板，預估將來到萬元以上，為維繫服務品質，首年住房率目標六到七成。

新北金山凱悅渡假酒店是金山地區第一間國際品牌豪華酒店，擁有天然溫泉資源，211間客房皆配備專屬溫泉池，公共設施包含大眾裸湯、屋頂泳池、健身房與兒童悅趣營，酒店規劃有全日餐廳、宴會廳與婚禮教堂，無論是休閒旅遊、商務會議等需求皆可滿足，可望為北台灣旅遊市場注入新的樣貌。

新北金山凱悅渡假酒店是由興富發集團興建擁有，由凱悅酒店集團（Hyatt Hotels Corporation）經營管理。興富發看好金山地區依山傍海的地理位置，以及溫泉資源，特別選擇首度進入台灣市場的「凱悅Hyatt Regency」品牌，並以渡假酒店形式呈現。

新北金山凱悅渡假酒店共有211間客房與套房，客房設計以和洋禪風結合大地色系；基礎房型15坪起，並規劃沙發區與多媒體電視系統；因應減塑環保意識，在每間客房皆裝置專屬的冷熱飲水機，方便旅客使用。每間客房都有陽台，可以遠眺陽明山景。

基礎客房分為一大床與兩中床房型，一大床採用舒適的200x200cm床型，兩中床則特別採用150x200cm床型，兩位成人亦可輕鬆躺平，因此兩中床房型可入住3-4人，可滿足家庭房需求。酒店擁有溫泉資源，每間客房都規劃專屬溫泉池。

除了能在客房享受溫泉外，酒店也規劃了男女大眾湯，住宿房客可免費使用，來酒店用餐或單純想泡湯的客人也能付費使用。男女大眾湯規劃了兩種截然不同的風格，分別位居兩個樓層，單層空間達140坪，雖然是室內空間，不過透過雙層門窗與格柵設計，打造出通透的視覺。

一間以陽明山景為題，結合木質調禪風設計，打造出明亮的視覺享受；另一間則以陽明山雲霧為靈感，以石牆面與金屬格柵，打造出冷冽神秘的氛圍，兩間大眾湯區每日會依照男女使用對調位置，讓房客兩天都能體會不同的大眾湯設計。酒店同樣規劃有健身房、頂樓泳池與與凱悅悅趣營（CAMP HYATT），悅趣營將打造兒童專屬遊樂區域，未來也將提供多元化的服務，吸引親子客層。

在餐飲部份，酒店除了設置有一間全日餐廳，並提供別緻隱密的中式包廂與鐵板燒包廂，可享用中式桌宴或日式鐵板美饌，滿足商務或家庭聚會需求。同時還有大廳酒吧與外賣商品櫃，提供入住旅客更多選擇。宴會空間規劃了可容納35桌中式桌宴的大型無柱宴會廳，可舉行品牌晚宴、展演講座、婚禮喜宴等。喜宴賓客還能選擇在挑高氣派的教堂或是高雅的花園露台進行證婚儀式。

在地理位置方面，酒店位在新北市金山區環金路上，距離知名的金山老街只要5分鐘車程，香火鼎盛的金山財神廟、中角灣衝浪基地、著名的朱銘美術館或是國內外旅客最喜歡的女王頭-野柳地質公園，約15-20分鐘可到達。

目前新北金山凱悅渡假酒店已在進行人力招募，第一波已以中階主管為主要招募對象，第2季預計將再招募百位以上一線服務人員。