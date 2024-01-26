日本新唐砸65億日圓資本支出 4月起採購新設備
微控制器（MCU）廠新唐（4919）今（26）日宣布，旗下日本新唐（NTCJ）將投入65億日圓（約合新台幣13.77億元）的資本支出預算案，主要用於購買生產設備及研發設備需求，預計將於今年4月起啟動投資計畫。法人看好，新唐主要看好未來電動車、工業需求可望陸續回溫，NTCJ營運亦可望推動集團業績向上成長。
法人認為，由於未來不論豐田、三菱等汽車品牌都將持續朝電動車市場邁進，屆時需要的電池管理系統IC及運算IC需求都可望同步看增，將成為日本新唐出貨動能持續提升的主要動能，有望帶動母公司新唐營運再度攻向歷史新高。
據了解，日本新唐主要進攻車用、工控等終端市場，且由於原先就是Panasonic的晶圓廠，因此主要負責客戶群也多是外國人難以切入的是日本廠商，在新唐成功收購後，也讓新唐順利承接既有客戶群，且同時還可以進軍外國市場，成為讓新唐近年營運持續向上的關鍵。
除此之外，日本新唐本周也再度釋出，先前地震對廠房造成的影響訊息，位於礪波市、魚津市及新井等北陸地區的廠房並沒有受到重大影響，僅部分設備及產品受到影響，且除了受影響的設備之外，其他產線都已經恢復營運，受影響的設備也正在修復並準備重啟作業，預期今年1月底就可望重新恢復運作。
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