「2026台北國際扶輪年會」 55688攜手國際扶輪年會服務5萬旅客

「2026台北國際扶輪年會」將於2026年6月13日至17日於台北南港展覽館一館及二館舉行，與會的國內外貴賓預計在台北停留超過一週，進行會議及遊覽，預估屆時可為台北會展、旅館、餐飲及觀光等周邊產業帶來龐大的經濟效益。

「2026台北國際扶輪年會」日前舉行合作備忘錄簽署儀式，由台北市長蔣萬安、55688集團執行長林念臻、與台北國際扶輪年會地主籌備委員會代表謝三連主委簽署合作備忘錄，集團旗下台灣大車隊成為大會唯一指定官方計程車隊，會議期間將秉持高水平的優質服務，為來自世界各地的貴賓提供品質保證與台灣精神的搭乘體驗。

55688集團執行長林念臻表示，台灣大車隊擁有多次參與一級國際活動經驗，在2017世大運、以及TCCF「創意內容大會」等國際級活動上，台灣大車隊都身任大會指定接駁車隊，為來自世界各地的貴賓提供優質搭乘體驗。2026台北國際扶輪年會，是台北再次登上國際舞台、被世界看見的重要場合，預期與會人數超過5萬人，其中來自世界各地的國際賓客將超過3萬人，我們會秉持一貫的高品質服務，讓國際友人自下機後，就能感受賓至如歸的搭乘體驗。

台灣大車隊連續十幾年獲得全台各縣市「計程車服務品質評鑑」優等，自2020年起評鑑新增特優等級後，更是連續4年獲得台北市最高榮譽「特優獎」，服務品質獲官方認證；更是業界唯一提供中英雙語、24小時客服的計程車隊，在國際扶輪年會舉辦期間，將安排專案小組服務國內外賓客，提供機場接送、飯店與會場間交通接送、會後包車觀光旅遊、或是協尋掉在車上的遺失物品，24小時客服團隊都能即時提供貴賓服務。

此外，55688集團長期關注ESG議題，台灣大車隊全台23,000台除了是全台最大的綜合型計程車隊，也是最大的節能減碳車隊，全台有超過8,000台減碳車，預計在今年底成長到10,000台。林念臻說：「我們的減碳車會乘載著各位國際友人，與台北一起登上世界舞台，讓世界看見台灣、看見台北。」