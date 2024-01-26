名人書房／《西方憑什麼》 林一帆：美中對峙 兩種思路競爭

隨著全球化、科技發展，世界變化腳步愈來愈快，資誠聯合會計師事務所策略長林一帆推薦閱讀《西方憑什麼：五萬年人類大歷史，破解中國落後之謎》，在梳理歷史脈絡的同時，反思當代面臨的氣候變遷、美中對峙等挑戰。

《西方憑什麼》一書從遠古時代談起，時間維度跨至20世紀末、21世紀初，西方史與中國史互相為鏡，彼此對照，快速回顧文明的崛起到沒落。林一帆表示，推薦這本書主要有三大原因。

《西方憑什麼：五萬年人類大歷史，破解中國落後之謎》書封。雅言文化／出版

量化分析 解讀發展進程

首先，這本書以宏觀角度快速為讀者複習東西文化發展的重要事件；其次，不同於傳統臆測方式，此書透過建立量化指標，相對客觀地比較各個文明發展程度；第三，當人類社會發展到了天花板，如何突破瓶頸？這本書雖未給出標準答案，卻提供了許多思考角度。

林一帆表示，這本書雖叫《西方憑什麼》，但終其本質是談論每一次人類社會發展至一個天花板，如何去應對氣候變遷、疾病等威脅。此時此刻，人類也正迎戰全新挑戰，回過頭來看這本書，仍可提供很好的思考。

近期COP28聯合國氣候峰會落幕，聚焦如何應對氣候變遷，回顧人類歷史，幾次文明與帝國的興衰也都與氣候有關，從過去人類對於乾旱、豪雨等極端氣候無計可施，到現在人類承受度更高，且有200多個國家願意坐下來，聚焦討論氣候變遷議題。

林一帆說，書中提到每一次文明的突破，可能都來自於科技的創新。如今面對全球暖化帶來的威脅，全世界也都在尋找新的解方，探索科技能創新到什麼地步，去發展再生能源，甚至是核融合、小型核電及儲能技術等，都在試圖克服挑戰。

近年美中衝突、一連串的科技戰，步步牽動世界政經情勢。林一帆分享，若爬梳歷史，最早期時代西方領先東方，後來東方崛起，到了工業革命開始又回到西方領跑，未來200年東、西方如何競爭、孰能勝出，沒有人知道答案，但可以確定的是，「人類其實是靠著競爭維持進步。」

林一帆認為，美中之間的對峙，事實上是兩種思路的競爭，美國身為一個全世界的最終市場，當面臨其他國家愈來愈接近時，一定會覺得有威脅感，從現在來看，這種國際間的經貿競爭仍是被樂見的。

科技創新 管理制度融合

「我們可以更樂見這種良性競爭。」林一帆表示，在這種良性競爭之下，對於經濟發展、管理制度都是好的，有競爭也才會有合作，且相信兩大強國到目前為止並沒有想走到戰爭一途，而是期盼讓各自人民、企業更加努力去克服當前挑戰，在這種情況下去進行更多對話、產生更多元的競爭，未必是壞事。

此外，書中也多次談及國家統治技術的改造，從過去分封貴族，發展到官僚體制、民主制度，林一帆表示，過去許多所謂的經濟創新、科技創新、資訊創新，其實是各種管理制度的融合，我們也可持續觀察這樣的體系到底對未來的發展有何影響。