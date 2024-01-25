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雲品攜手亞果遊艇成立台南安平「亞果薈」 2月19日正式開幕

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「亞果薈」中餐廳空間色調選用沈穩復古的莎芙銀綠與帶奢華感的金色裝置藝術。圖／雲品提供
「亞果薈」中餐廳空間色調選用沈穩復古的莎芙銀綠與帶奢華感的金色裝置藝術。圖／雲品提供

雲品（2748）與亞果遊艇（7566）聯手打造的餐飲宴會品牌「亞果薈」，委由君品Collection經營，將於2月9日試營運，在除夕夜圍爐宴迎來首批消費者後，將在2月19日正式開幕。

「亞果薈」中餐廳有166席座位，包括了5間包廂，以及96席開放式座位區，可一覽亞果遊艇碼頭風光，將引進君品酒店五星級飯店特色小炒、砂鍋料理與粵式燒臘等，如金沙鱈魚相思、宮保乾坤袋、砂鍋五花骨與油淋乳鴿等經典料理，都能在亞果薈中品嚐得到，打造台南當地最道地的粵菜料理餐廳。

雲品國際總經理丁原偉表示，台南在近400年的歷史與文化淬鍊之下，形成了多元豐富的飲食文化，台南擁有最多的是街頭家常美食與私房美食，雲品國際與亞果遊艇在台南安平成立的亞果薈，帶來的是君品酒店五星級精緻粵菜，可供台南人與造訪台南的旅客們享受國際美食的同時，更能體驗具有文化深度、美食廣度的台南。

位於三樓的「亞果薈」中餐廳，將供應精緻粵菜料理，嚴選季節食材並傳承自君品酒店台北大中華料理滋味，單點菜色最低自140元起，中式套餐則自每人2,000元起，桌菜則自20,000元起。除了96席開放式座位區，另外共有3間10人包廂與2間20人包廂，命名皆取自於安平過去商業繁榮時期的洋行名稱，透過歷史文化與餐飲體驗，更認識台南安平豐沛的歷史脈絡。

亞果薈中餐廳的特色料理承襲著君品酒店台北的特色小炒、砂鍋料理與粵式燒臘等，像是「金沙鱈魚相思」便是主廚以鱈魚香絲用小火炸得更酥更香，再和鹹蛋黃、生辣椒、花椒粉等配料一起用大火爆炒，風味蛋濃鹹香微辣、口感酥脆，相當開胃。

另外，「宮保乾坤袋」則是主廚先以鹽反覆仔細清理與處理田雞胃後，再以香辣十足的宮保調味烹炒，口感像脆嫩豬腸，嚐起來十分過癮。粵式燒臘中經典的「油淋乳鴿」，則是將乳鴿泡入運用玫瑰露、麥芽糖、米酒、紅醋、白醋調製而成的滷汁中後，取出淋油至外皮呈現金黃色後盛盤上桌，外皮酥脆肉質鮮嫩，乳鴿的香氣餘韻從舌尖散播味蕾。

「亞果薈」中餐廳空間色調則是選用沈穩復古的莎芙銀綠與帶奢華感的金色裝置，搭配上石紋拼貼的幾何磚地板，更設計了通透的半開放式座位，有著木質調的風雅品味，搭配金屬框架與長虹玻璃的神秘感，兼顧了包廂的隱密，與通透開放的環境空間。

位於台南安平「亞果黃金會所」，建築坐落於亞果台南安平遊艇城內，戶外安平港天然海景營造出媲美Yacht Club de Monaco 氛圍，揉合永續旅遊及海洋生活理念，結合雲品國際旗下君品 Collection 團隊合作，落實在地精緻化與服務國際化理念，共同創造食的極致品味與尊榮用餐體驗。

君品 雲品

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