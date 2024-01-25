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歐洲商會薪資調查 81%科技業預計今年加薪、漲幅3%~5%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

歐洲商會與招募機構Robert Walters（華德士）今（25）日共同發布薪資調查報告指出，台灣就業市場預計迎來緩步復甦，2024年薪資平均漲幅為2%~5%，科技業平均薪資漲幅較高為3%~5%，且81%科技業預計於今年加薪。另有66%的科技業專業人士預計積極尋求轉職機會，看好潛在加薪幅度為10%~20%。

Robert Walters也提醒，全球特定技能的稀缺，尤其是那些需要新技術和專業技能的職位，2024年台灣就業市場仍須面對人才短缺的嚴峻挑戰。

此外，該份薪資調查報告還發現，約有六成的專業人士對該領域的就業機會表示樂觀。在商務市場，轉職者可期待12%至20%的薪資成長，更有超過75%的專業人士積極尋找新的就業機會。

Robert Walters也預期企業端將持續強調成本控制的策略，因此面試流程將不會縮短，且企業內部於正式錄取前仍有重重關卡與相應的討論。同時，因應2023年企業端縮編、裁員政策，與中高階人才流失的現象，企業將積極招募初、中階人才，並更加重視培養年輕專業人士，以填補人才缺口。

Robert Walters表示，2024年台灣就業市場仍須面對人才匱乏的嚴峻挑戰，因此，跨產業的人才流動明顯增加，對歸國人才的需求也逐漸攀升。與此同時，企業傾向於尋找具備廣泛技能和經驗的人才，策略性的透過單次招募有效填補多個職位，最大程度地善用資源，並有效應對人才匱乏問題。

人才吸引與留任已成為企業不可忽視的年度議題，Robert Walters薪資調查報告還顯示，在台灣不同領域的專業人士求職時衡量的指標高度一致，分別是「優渥的薪資和福利」（97%）、「具啟發性企業文化與同事」（94%）、「彈性的工作模式」（70%）。

對此，Robert Walters台灣總經理John Winter強調，為了吸引頂尖人才，企業需要向潛在求職者和現任員工推銷其福利政策、彈性工作模式、職業發展和支持體系。這突顯了在競爭激烈的就業市場中，提供一個全面且有吸引力工作環境對於吸引和留住頂尖人才的重要性。

在科技業部分，受到全球經濟衰退的影響，2023年台灣科技業在裁員和凍結招募的情況下，仍持續維持全球領先的地位。今年隨著庫存調整的結束，人工智慧、綠色能源和智慧網路等新興應用的發展，台灣科技業更是復甦可期，Robert Walters 2024薪資調查報告指出，81%的企業預計於今年加薪，平均薪資漲幅為3%~5%；66%的科技業專業人士預計積極尋求轉職的機會，而轉職者的潛在的加薪幅度為10%~20%。

同時，Robert Walters 台灣表示，就業市場正積極回應科技業人工智慧（AI）、高速運算 （HPC）和電動車 （EV)）的趨勢，企業對於伺服器、資料中心以及車用相關專業人才的需求正在快速成長。此外，由於人工智慧技術在各領域的廣泛應用，非AI工程師也被期待能夠有效運用如ChatGPT等AI工具。

眼下人工智慧（AI）的熱潮已席捲各產業，高達52%的企業表示，正在探索AI模型應用的可能性。可預見AI應用勢必加速組織數位化進程，並帶動就業市場對AI與數位工具應用、數據分析和數位轉型人才的需求持續攀升，而AI建構與部署的人才在市場上尤其受到追捧。Robert Walters台灣總經理John Winter強調，此趨勢更反映出AI技能在各個產業的潛力日益受到重視。

薪資 AI

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