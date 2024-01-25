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臺南橡塑膠工業展 TAINAN PLAS 3月21日開展

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導

隨著全球環保意識提高，綠色能源成為全球產業轉型新趨勢，臺灣也積極推動綠色能源技術的發展，橡塑膠產業因應市場趨勢，正加快產品轉型。臺南市政府為擴大服務廠商觸角，扶植在地產業發展，將於3月21日至24日於大臺南會展中心舉辦首屆「2024臺南橡塑膠工業展TAINAN PLAS」。

此次展覽規劃展出250格以上攤位，廠商報名參展踴躍，由今 (25) 日進行的「2024臺南橡塑膠工業展TAINAN PLAS」選位會場盛況，可以看出廠商對展覽的支持與期待。黃偉哲市長表示，此次橡塑膠工業展不僅完整呈現橡塑膠產業供應鏈，更呼應近年南部傳統產業的轉型，掌握工廠加速創新及響應全球市場趨勢。

經濟發展局林榮川局長表示，本次展覽規劃四大專區，分別為橡塑機械及設備、石化原料輔料、橡塑膠製成品及半製成品、產學合作專區，將完整呈現橡塑膠產業上、中、下游一條龍的完整供應鏈，亦聚焦於ESG、淨零碳排、綠色能源，響應產業永續智能新趨勢。

本次參展廠商包括富強鑫（6603）、鏈發、晏邦、萬明、鎧鈺、普笠、全立發、鳳記、鼎坤、金爪、工業技術研究院、中華液壓氣動協會等將在大臺南會展中心東側展區滿攤展出，期望藉由此次展覽，為廠商提供優質且具規模的產業盛會，扶植在地產業發展，全力展現南臺灣塑橡膠工業重鎮的實力，並帶來新一波橡塑膠機械製造與應用的採購商機。

經發局進一步說明，為鼓勵本市業者於大臺南會展中心參展，訂定「113年度臺南市獎勵廠商辦理會議與展覽及國外與本市參展補助計畫」，參展最高補助3萬元，歡迎參與本次展覽的企業於規定期限內提出申請。

商辦 傳統產業

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