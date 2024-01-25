房仲好賺？不動產經紀業店數、人員創新高 專家點憂慮

近年房仲業擴張快速，據元宏不動產加值服務平台統計內政部資料，2023年不動產經紀業備查家數達8,718家，年增4.1％；不動產經紀人與不動產營業員達6萬8,883人，年增5.5％，雙創統計以來新高。專家指出，各大房仲品牌搶市占，積極拓點，以及年輕人創業等都推升房仲從業人員，但近年交易量已經降溫，後續從業人員恐面對嚴苛的競爭環境。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，近年全台經紀業擴張速度與成長幅度前所未見，對市場是一項警訊，需嚴防變成失速列車，近17年來全台經紀業備查家數狂增4,800多家，受僱的業務人員也增加4.5萬人，增加幅度都超過100%，成長幅度相當驚人。

不過，觀察近年的建物買賣移轉量約剩下30萬件出頭，若與10多年前的每年約40萬件左右相較，交易量能明顯大減，因此從業人員的壓力恐增大。

周昆立指出，目前交易量縮，但各大房仲品牌頻頻搶擴張的舉動，主要是為了搶市占，希望能達到寡占，甚至獨占市場的效果，但有可能輕忽了風險。在如今市場步入「僧多粥少」高度競爭的殺戮環境下，一旦未來交易量持續低迷不振或是再度萎縮，房仲店頭經營風險將隨之提升營，從業人員出現多個月無法成交的狀況將可能頻繁出現，需多加審慎。

周昆立表示，去年下半年政府推出新青年安心成家專案後，雖已激起不少房市買氣，購屋者進場意願也攀高，但近年房價漲多價量背離，加上政府打炒房未鬆手、建商餘屋量大、景氣未回溫等利空都仍存在，估計2024年交易量要大幅攀升並不容易，房市的低量恐成常態。

周昆立指出，雖然目前各品牌仲介積極發展科技工具吸引買方與大幅縮短開發案源的時間，即便VR、360度環景看屋等科技工具體貼人心，但對買氣提升有限，此外，目前常見的案件開發方式，除等客戶自己上門委託，還是僅在網路上蒐找同業的「已開發案源」，去進行反開發，這對於潛在有售屋意願的屋主、地主還是無法有效掌握。因此，現有的房仲作業方式，面對未來可能的低量環境將具有不少風險。