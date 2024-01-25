台北市最新房市統計 交易量增25.3%、價格升0.56%

台北市地政局今發布最近一期112年10月台北市房市交易量，較9月增加25.30%，住宅價格指數上升0.56%；交易件數1達55件，交易總額274.88億元，較9月漲幅28.34%。

地政局指出，112年10月實價登錄量價動態，全市交易量共1055件，較9月842件增加213件，漲幅25.30%，較前一年同期762件，漲幅38.45%；交易總額為274.88億元，較9月214.18億元增加60.70億元，漲幅28.34%，較前一年同期190.61億元，漲幅44.21%。

各行政區統計，10月交易量12行政區皆增加，漲幅最大前三名分別為松山區、內湖區、中山區，較9月分別增加47.17%、37.78%、37.21%。

各行政區交易總額依序由大安區43.45億元、中山區39.28億元及信義區37.78億元位居前3名；總額最少為南港區，僅10.88億元，總額最高的大安區與最低的南港區，差約2.99倍。交易總額漲幅最大為信義區，較9月增加108.38%；跌幅最大為南港區，較9月減少14.67%。

地政局表示，住宅價格指數分析部分，去年10月全市、大樓、小宅價格持續走升，公寓價格微幅下跌；10月全市住宅價格指數118.19，較9月117.53上升0.56%，較前一年同期115.83上升2.04%；標準住宅總價1872萬元，標準住宅單價每坪59.63萬元。

大樓住宅價格指數123.35，較9月122.41上升0.77%；公寓住宅價格指數111.51，較9月111.80下降0.26%；小宅住宅價格指數111.60，較9月110.81上升0.71%。

另外，全市大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，除了公寓月線下跌外，其餘皆上漲。季指數部分，第3季12行政區皆上升，文山區漲幅最大，士林區漲幅最小