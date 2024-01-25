住宅十大建商出爐 寶佳稱王、興富發意外跌出榜單

住展雜誌統計北台灣2023年住宅產品推案，十大建商依序為寶佳、茂德、愛山林、三圓、新潤、璞真、中悅、富宇、馥華、森聯，前十大建商推案量介於125億元至816億元。

去年房市利空罩頂，建商延後推案，十大建商住宅推案量總計約為3,209億元，相比2022年少了約7.7％，推案大戶寶佳量能也修正，年度推案量跌破千億元，不過還是六度奪下推案王寶座。興富發則意外不在榜單。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，在大選、升息、打炒房政策、政經局勢不穩等狀態下，去年房市偏空，建商推案興致缺缺，只要有特定大案就擠進排行榜，三圓機構還一案定江山，乏善可陳的市況不言可喻，不見遍地開花的推案熱潮，買氣均為亮點個案磁吸，十大建商強者恆強，餘者避風頭、待時機可見一斑。

細數2023年十大建商，寶佳去年在北台灣推案量約816億元，推案版圖涵蓋新北、桃園、宜蘭，與新竹地區，並以桃園市的推案最可觀，佔了其量能的一半。

排名第二是茂德建設，推案量來到約594億元，推案集中新北市三重區，「都廳大院2」與「晴空大地」都是200多億元的大案。

第三名與第四名則是愛山林建設、三圓機構，各有421億元與400億元的推案量，前者在台北市中山區的「中山麗池」與新北市土城區的「金城帝寶2號」都為百億大案，推顯示出整合建設、代銷事業資源的能力。

三圓則靠著單一建案「DIAMOND TOWERS 台北之星」就把自己拱上第四名，忠孝東區鍍金地段、都更豪宅話題效應都功不可沒。

第五名開始則有戲劇性的落差，都沒有超過200億元的量能，第五與第六名是新潤建設、璞真建設的193億元、180億元推案量，新潤主力案是台北市北士科重劃區的「士科大院」，璞真則為台北市松山區的豪宅案「勤美璞真-城仰」，其中「勤美璞真-城仰」150億元的量能可謂對璞真此次上榜神助攻。

推案量達175億元的中悅建設與173億元的富宇建設分居第七和第八名，指標案方面，中悦是在桃園市中壢區的「HLV‧栢」，富宇為新竹市東區的「富宇天雋」，拉抬品牌，成就名次。

馥華集團與森聯機構則來到第九與第十名，推案量分別是132億元、125億元，馥華指標案乃土城區的百億元大案「馥華之丘-四季」，森聯是在新北市林口區的「Classy Home」。

展望今年，陳炳辰分析，2024年房市回溫機率高，建商推案量走增，寶佳將在桃園市的熱門重劃區如桃園市的龜山A7、興南A20展現大舉推案之姿，預期一哥地位有機會蟬聯。