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上曜看好台南房市回溫 備好393億建案量與近六千坪土地

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台南房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
台南房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

上曜（1316）看好總統大選落幕後，將延續居住正義政策、囤房稅2.0、協助百萬租屋家戶、青年安心成家貸款等相關優惠政策，有助整體遞延的買氣將明顯在今年大舉回籠，集團已備好約393.4億元的建案量，及5,900坪尚未開發建案的土地，有助正面挹注集團未來6年營運。

上曜表示，在新推案方面，台南九份子重劃區的北基地「湖映白」預售案，銷售率已達78%，且根據實價登錄來看，近半年來，高樓層景觀宅總價已破3,300萬元、單坪成交價破4字頭（44萬元）；今年第3季前將再推出九份子南基地的新推案。

上曜說，九份子南基地占地面積3,800坪，為北基地的2.2倍，以容積率及當地平均單坪成交價推算，初估總銷將至少達200億元，位於九份子大道與樂活路口，完整街廓，規劃樓高將超越35樓。

在完工交屋方面，今年旗下包括子公司永捷「長榮泰山」、「荷久暻」目前已完工，進入申請使用執照的相關程序階段，後續陸續交屋完成，將可挹注集團營收成長，上曜指出，素有台南王者豪宅之稱的「湖美帝璟」，目前公設規劃已完工，並開始進行潛銷，單坪房價有機會伴隨房地產市場、產品特殊性等持續提升，有助今年集團整體營收、獲利穩健成長。

展望未來，上曜強調，對整體營運成長深具信心，以集團去年12月底統計的數據來看，目前旗下擁有「湖映白」、子公司永捷「琉金」、子公司斐成「琉星」等預售案，合計總銷金額約74億元，平均銷售率已達75%。

九份 營收

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