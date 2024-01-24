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Audi北桃園展示中心 進駐桃園藝文特區

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
奧迪進駐桃園藝文特區。（圖／奧迪提供）
奧迪進駐桃園藝文特區。（圖／奧迪提供）

台灣奧迪今（24）日表示，為持續拓展顧客服務網絡，攜手經銷商夥伴台奧北區股份有限公司，於桃園都會樞紐藝文特區建置全新「Audi 北桃園展示中心」；導入Audi Progressive Retail Concept全球品牌設計概念，結合桃園藝文特區的發展規劃與地利優勢，提供北部地區Audi車主與消費者更便捷、多元的品牌體驗。

近年奧迪品牌在台通路服務網絡持續優化，隨著Audi 北桃園展示中心的加入，Audi台中五權及台北中和展示據點亦已於近日完成硬體升級，以Audi Progressive Retail新世代設計風貌迎接每位Audi Family。今年，台灣奧迪也將持續執行據點升級計畫，帶來不斷進化的品牌體驗。

為了擴大Audi 通路據點版圖，台灣奧迪偕同台奧北區股份有限公司，在桃園藝文特區建置全新Audi北桃園展示中心。結合Audi Progressive Retail Concept新世代銷售據點設計概念，以暖色系現代風格打造貼近人心的賞車氛圍。步入Audi北桃園展示中心，一樓入口設有「NEXUS數位迎賓專區」及「Audi Host禮賓大使」迎接來訪貴賓，全區可展示4台新車，並設有專屬交車區，寬敞空間讓客戶可輕鬆自在探索四環品牌故事。

Audi 奧迪 藝文特區

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