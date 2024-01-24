快訊

長榮航機師醞釀春節罷工 勞資今調解公司釋善意「允諾檢討」

超狂阿嬤「把狐狸當狗養」渾身肥肉炸成瓦斯桶！真身曝光萬人嚇壞：是千年神獸

王志安上賀瓏夜夜秀糗了 移民署認定違法：註銷入出境許可證 境管一年

Panasonic 推空調新品 展示中和工廠推動淨零碳排能源實證

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
Panasonic松下集團今（24）日舉辦空調新商品發表會。記者李泠秭／攝影
Panasonic松下集團今（24）日舉辦空調新商品發表會。記者李泠秭／攝影

邁向淨零碳排，Panasonic松下集團今（24）日舉辦空調新商品發表會，會中也展示台灣中和工廠推動淨零碳排能源實證，目標打造低碳綠色工廠邁向RE100，以節能、創能、儲能及能源管理四大面向進行努力，落實減碳目標，深耕台灣永續行動，並積極朝向2030年全事業碳中和目標邁進，未來也將提供能源解決方案，推向工廠、開發商等。

松下表示，集團致力於研發創新科技的智慧家電、並提供減碳需求的商品，今年推出全新外觀的UX系列家用空調，搭載AI控頻制御系統，透過最新速冷科技，除了能夠有效達到舒適的冷房效果，省電效率更是超越2025年國家新一級能效標準168%。

松下表示，用電量還能可視化，透過Panasonic智慧健康家電APP可隨時查看用電及碳排量，讓節能減碳看得見。

松下表示，一直以來，Panasonic努力守護台灣這片土地，從生活中的永續綠色行動開始，邁向RE100綠色工廠解決方案，打造低碳永續能源系統，並實現在這片土地上，一步步邁向淨零碳排，將永續未來式變成現在式，Panasonic也承諾持續為台灣貢獻企業一己之力，期許2050年達到使用能源小於創造能源的環境願景目標。

Panasonic松下集團展示台灣中和工廠推動淨零碳排能源實證。記者李泠秭／攝影
Panasonic松下集團展示台灣中和工廠推動淨零碳排能源實證。記者李泠秭／攝影

松下 Panasonic 減碳

延伸閱讀

史上最省電！Panasonic UX旗艦空調再進化 24小時防霉監控還加入銀離子

Panasonic 史上最省電空調　節能減碳 守護美好呼吸

中和民安街住宅火警 8旬男陳屍屋內

影／高雄三民區能源科技工廠大火 延燒2小時殃及6家廠房

相關新聞

飯店搶人才大戰！文華東方酒店1月30日招募 特定職務優於同業5%高薪

國內飯店業搶人才大戰開打。台北文華東方酒店為擴大新年度服務量能，將舉辦2024年度首次大型招募活動，於1月30日開放現場...

亞果遊艇獲台北港投資權 斥資10億元打造「台北國際遊艇港」

亞果遊艇（7566）繼去年12月取得台中遊艇港碼頭之後，今（24）日再次宣布獲得台北港觀光遊憩商業區投資經營最優投資人資...

星宇航空持續擴大北美布局 1、2月北美線訂位率表現出色

星宇航空（2646）公關長聶國維表示，星宇今年將有5架新機加入，持續擴大北美線的布局，評估8月要加開航西雅圖航線；機師工...

王品第1季再招400人 石二鍋、12MINI調薪4%

年後轉職潮趁現在，王品（2727）今年第1季再招400人，「石二鍋」、「12MINI」也將啟動調薪計畫調薪4%。農曆年前...

高雄房市剛性需求噴出！豪宅同樣熱賣強強滾 價位創高

高雄房市轉熱，二房自住型剛性需求搶手，豪宅表現同樣不遑多讓。北高雄「御皇苑」在實價登錄上每坪上達73萬元、創高雄房價新高...

高雄房市狂噴 興富發孟學苑一周完銷、太普美術海熱賣

高雄房市驚喜連連，興富發（2542）集團「孟學苑」預售案900餘戶一周完銷；另家重量級建商太普建設推出的「美術海」新成屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。