Panasonic 推空調新品 展示中和工廠推動淨零碳排能源實證
邁向淨零碳排，Panasonic松下集團今（24）日舉辦空調新商品發表會，會中也展示台灣中和工廠推動淨零碳排能源實證，目標打造低碳綠色工廠邁向RE100，以節能、創能、儲能及能源管理四大面向進行努力，落實減碳目標，深耕台灣永續行動，並積極朝向2030年全事業碳中和目標邁進，未來也將提供能源解決方案，推向工廠、開發商等。
松下表示，集團致力於研發創新科技的智慧家電、並提供減碳需求的商品，今年推出全新外觀的UX系列家用空調，搭載AI控頻制御系統，透過最新速冷科技，除了能夠有效達到舒適的冷房效果，省電效率更是超越2025年國家新一級能效標準168%。
松下表示，用電量還能可視化，透過Panasonic智慧健康家電APP可隨時查看用電及碳排量，讓節能減碳看得見。
松下表示，一直以來，Panasonic努力守護台灣這片土地，從生活中的永續綠色行動開始，邁向RE100綠色工廠解決方案，打造低碳永續能源系統，並實現在這片土地上，一步步邁向淨零碳排，將永續未來式變成現在式，Panasonic也承諾持續為台灣貢獻企業一己之力，期許2050年達到使用能源小於創造能源的環境願景目標。
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