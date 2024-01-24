快訊

超狂阿嬤「把狐狸當狗養」渾身肥肉炸成瓦斯桶！真身曝光萬人嚇壞：是千年神獸

王志安上賀瓏夜夜秀糗了 移民署認定違法：註銷入出境許可證 境管一年

澳網／單日兩勝！謝淑薇生涯首闖混雙決賽

王品第1季再招400人 石二鍋、12MINI調薪4%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「夢幻跳槽」餐飲業第一名，王品Q1再招400人。王品提供
「夢幻跳槽」餐飲業第一名，王品Q1再招400人。王品提供

年後轉職潮趁現在，王品（2727）今年第1季再招400人，「石二鍋」、「12MINI」也將啟動調薪計畫調薪4%。農曆年前王品集團加速展店，一月已經連開4家店，包括「青花驕」新莊中原店、「陶板屋」斗六民生南店、「聚日式鍋物」大里大買家店及「石二鍋」北港家樂福店，最新中餐品牌「朝粥幫」也即將開幕，擴大招募人才。

人力求職網最新調查顯示，高達九成五的上班族，想在龍年農曆年後換工作，比例創下十五年以來新高，其中近七成五已經開始找工作。王品集團是「夢幻跳槽企業」傳產業第七名、排名比去年又提升兩名，同時蟬聯餐飲人最想跳槽的企業第一名。

新開店帶動人力需求暢旺，展望2024年第1季，王品集團釋出400名職缺，以鍋物、中餐為主，鎖定儲備店長、主廚及內外場儲備幹部。鍋物品牌為例，儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，有機會挑戰一年加薪一萬，平均月薪上看9萬。2/1起「石二鍋」、「12MINI」也將啟動調薪計畫，正職起薪含全勤調升為34,400元起。希望藉由更優渥的薪資，招攬具餐飲相關經驗的優秀人才加入。

王品集團二月份也將再次啟動加薪計畫，平價火鍋「石二鍋」、「12MINI」正職起薪含全勤雙雙調升為34,400元起，調升幅度為4%，較市場平均起薪多15%。去年集團已啟動4波調薪計畫，有過半數品牌像是鐵板燒、鍋物、中餐等品牌調升起薪，其中又以鐵板燒品牌招募起薪累計調幅近12%最高。另外，集團還提供月月晉升調薪機制、每年3、9月還可按績效決定調薪資格與幅度，2023年共4,400人次獲得加薪機會，平均累計調幅約6.4%。門店同仁還能申請技能津貼為自己加薪。去年有店長透過多種薪資調升機制，入職半年多已成功加薪一萬多元，累計調幅最高達33%。

另外， 新北的鐵粉們有口福了，精品麻辣鍋「青花驕」新莊中原店一月搶進新莊副都心，順利達成第十間門店目標。品牌看好鄰近住宅區和辦公大樓，擁有穩定客流量，極具消費潛力。門店坪數162坪、設有158席及3間獨立包廂，這次也將生啤酒吧台升級為大理石紋更顯質感。

搶攻商場家庭客，「聚日式鍋物」進駐台中大里大買家，歡慶品牌開幕，即日起到1月31日至「聚日式鍋物」大里大買家店，凡點雙人瀑布系列主餐加贈北海道干貝一份。加入Line好友，輸入關鍵字歡聚好里，能獲得湯頭免費升級券，可升級札幌熊起司牛奶湯、關東風壽喜燒湯、仙台風辛味噌湯或激辛麻辣湯。

王品年後轉職潮趁現在 石二鍋、12MINI調薪4%。王品提供
王品年後轉職潮趁現在 石二鍋、12MINI調薪4%。王品提供

王品集團 加薪

延伸閱讀

王品第1季招400人、店長平均月薪上看9萬 石二鍋也宣布調薪

春節前3生肖鴻運當頭！屬馬有望中樂透 他們工作運旺將加薪

幸福！中部這所大學比照軍公教調薪4% 約聘人員已調薪15.74%

年關將至！醫院調薪、年終一次看 年終加特別獎金最高8個月

相關新聞

王品第1季再招400人 石二鍋、12MINI調薪4%

年後轉職潮趁現在，王品（2727）今年第1季再招400人，「石二鍋」、「12MINI」也將啟動調薪計畫調薪4%。農曆年前...

飯店搶人才大戰！文華東方酒店1月30日招募 特定職務優於同業5%高薪

國內飯店業搶人才大戰開打。台北文華東方酒店為擴大新年度服務量能，將舉辦2024年度首次大型招募活動，於1月30日開放現場...

亞果遊艇獲台北港投資權 斥資10億元打造「台北國際遊艇港」

亞果遊艇（7566）繼去年12月取得台中遊艇港碼頭之後，今（24）日再次宣布獲得台北港觀光遊憩商業區投資經營最優投資人資...

星宇航空持續擴大北美布局 1、2月北美線訂位率表現出色

星宇航空（2646）公關長聶國維表示，星宇今年將有5架新機加入，持續擴大北美線的布局，評估8月要加開航西雅圖航線；機師工...

高雄房市剛性需求噴出！豪宅同樣熱賣強強滾 價位創高

高雄房市轉熱，二房自住型剛性需求搶手，豪宅表現同樣不遑多讓。北高雄「御皇苑」在實價登錄上每坪上達73萬元、創高雄房價新高...

高雄房市狂噴 興富發孟學苑一周完銷、太普美術海熱賣

高雄房市驚喜連連，興富發（2542）集團「孟學苑」預售案900餘戶一周完銷；另家重量級建商太普建設推出的「美術海」新成屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。