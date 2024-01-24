中鋼集團石墨負極材料 深化儲能及綠能材料布局

中鋼（2002）集團開發石墨負極材料，深化儲能及綠能產業材料布局，競爭力更上層樓。

中鋼是國內最大的一貫作業煉鋼廠，除了利用冶金煤生產的焦碳作為高爐煉鐵還原劑外，煉焦製程產出的輕油、煤焦油等副產品則結合集團旗下中碳所發展的獨特分餾製程，進一步產製苯、甲苯等基礎化工原料及各種精密碳材料。

中碳生產的碳材料產品中尤以「石墨碳微球」最受矚目，該產品不僅是鋰電池負極材料的重要成分，可廣泛應用於電動巴士及儲能櫃等所需的儲能裝置，另外也成功開發可於毫秒內瞬間儲存及釋放電量的「超電容用碳粉材料」產品，並應用於智慧電表、風力發電機變槳系統、不斷電系統等，力助中鋼集團深化儲能及綠能產業材料布局。

中鋼十多年前即攜手中碳研發精密碳材料，不僅與鋰電池廠商合作，以協同研發的模式開發出具備高功率、長壽命等特性優勢之石墨負極產品，大幅提升中鋼煤焦油副產品的循環經濟價值，也投入研發技術資源協助中碳進行製程改善，提升石墨負極產品的品質。

此外，隨著鋰電池電容量的需求日益提高，中鋼目前將發展多年的「碳材料複合化技術」延伸至高電容量新型負極材料的開發，期許將來集團自主開發的石墨負極材料單位電容量能提升1.33倍以上，即每克負極材料的電容量從360mAh(毫安培小時)提高逾480mAh。

中鋼集團為開拓精密碳材料種類與應用領域，於中碳的高雄小港廠區建造8條瀝青碳微球生產線，產製石墨碳微球產品前驅物，再於中碳屏南廠建置高溫石墨化量產線，經多年高溫操作技術開發及操作經驗累積後，中碳自行開發出攝氏3,000度高溫下能進行石墨化熱處理之關鍵技術，成功自主量產石墨碳微球產品。

中碳目前石墨碳微球產品的年產能達2,000噸，銷售市場遍布歐洲、美國、日本、韓國、泰國等地，除了廣泛應用於電動巴士、儲能櫃等所用之鋰電池，近期更進一步推廣至純電力賽車及超級跑車之電力系統裝置，充分發揮石墨碳微球產品快速充放電的特點。

中鋼面對全球減碳浪潮及未來碳中和的嚴峻挑戰，集團積極參與鋰電池供應鏈之建構，旗下子公司中碳今年將擴充石墨碳微球產能至6,000噸及持續開拓銷售市場外，近期成功開發的「超電容用碳粉材料」產品可於毫秒之內瞬間儲存與釋放電量，已獲得國內、外指標性超級電容及鉛酸電池廠商採用製成快速儲能元件，並應用於智慧電表、風力發電機變槳系統、不斷電系統等裝置，更具能源節約與減碳效益。