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跑鞋品牌每坪1.1萬元進駐東區 租金創東區疫情以來新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

隨國際觀光與內需快速復甦，觀光商圈的店面租賃也迅速回溫，沉寂已久的東區商圈，去年11月又見到單坪萬元的租賃實價揭露，該店面由跑鞋品牌進駐，地段就位於東區的精華路段，月租達45.5萬元，東區的忠孝敦化指標三角窗店面去年也順利出租，忠孝復興三角窗店面也由旅遊業者承租，雖然東區距離全盛時期還有段差距，但東區商圈也走出谷底逐步復甦。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波觀光商圈復甦西門町腳步最快，東區也有開始跟上的跡象，觀察商圈內有些空置或先前短租的指標店面，陸續都有長約客戶進駐，反映業者仍看好東區的廣告與消費商機，趁租金明顯修正但觀光景氣要反轉復甦時進場卡位，不過東區受到信義計畫區、大巨蛋等興起瓜分不少消費人潮，辦公商圈的移轉也帶來許多變化，東區復興之路仍有段路要走。

此次揭露的店面是大安區忠孝東路四段96號，月租45.5萬元，訂約日期是去年11月29日，換算單價每坪1萬1464元，店面租金是2020年以來東區的實價行情新高，承租方則是跑鞋品牌業者，首次開設品牌獨立街邊店就選擇在東區內開設。

曾敬德表示，東區運動品牌匯聚，主要還是看好觀光與周邊上班族對於運動用品的需求，新的品牌業者進駐應也是看好商圈的觀光與廣告效益，另外現在不僅僅靠實體店面銷售，品牌業者還會串連線上廣告，辦理許多活動聚集人氣，尤其疫情後許多賽事停辦，這些跑者的腳癢商機浮現。

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