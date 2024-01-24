台中北屯人口破30萬 較有預算購屋人改選這產品

台中市北屯區人口持續正成長，過去10年增加近2成人口、截至去年12月全區已達30.4萬人，居全市各區之冠，連帶使當地不受少子化浪潮影響，陸續設置多所新學校。

在地房仲分析，北屯區過去就有許多知名學校，算是台中市的住宅區、文教區，在既有的區位條件下，近年北屯重劃區不少，房屋供給量多、產品類型多元，吸引更多人口移入。

依第一線觀察，1,000萬至1,500萬大樓產品目前仍是北屯交易主力，但因大樓房價愈來愈高，比價效應下，不少較有預算者會選擇2,000多萬、空間大得多的社區型別墅，市場流通速度快。

松強國小2022年動工，去年12月台中市府又新設南興國中、南興國小，近日則舉辦廍子國中新建工程典禮，分別預計2025至2026年開始招生。這顯示即使全台面臨少子化，北屯仍因不斷成長的人口，有增設新校的需求。

信義房屋中三區協理方浩銓指出，北屯區從過去就是有許多知名學校的行政區，包括衛道中學、明道普霖斯頓雙語小學，以及位於北區但鄰近北屯的曉明女中等，一向是許多家庭首選居住的區域。近年來，北屯有愈來愈多重劃區開始發展，提供較多的新屋供給量，且產品別多元、房價基期相對低，更是成為吸引人口移入的主要原因，新設學校自然也愈來愈多。

方浩銓表示，多數受薪階級的首購族，希望購屋總價能控制在千萬左右，過去北屯房價基期較低，容易找到符合條件的大樓產品，台74線也方便通勤；如今房價愈來愈貴，但目前1,000萬初頭仍能在北屯找到屋齡20、30年以上的中古大樓3房，或是屋齡10年左右2房格局的物件，若購屋預算拉到2,000萬左右，則可以找到屋齡10年內的大樓3房。

值得一提的是，方浩銓觀察到，大樓價格愈高、比價效應之下，例如11期重劃區有屋齡10多年的社區型別墅，地坪約20坪、但室內可使用空間可達50至60坪（3層樓+1層地下室），總價約2,500萬左右，反而成為許多稍有預算的購屋族首選；唯因供給量較稀缺，物以稀為貴之下，通常市場流通速度非常快，也成為越來越搶手的產品類型。