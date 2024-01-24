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夢幻跳槽餐飲業第一名　王品第一季再招400人

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
王品旗下石二鍋、12MINI正職起薪含全勤調升為34400元起，調升幅度為4%，較市場平均起薪多15%。王品提供
王品旗下石二鍋、12MINI正職起薪含全勤調升為34400元起，調升幅度為4%，較市場平均起薪多15%。王品提供

人力求職網最新調查顯示，高達九成五的上班族，想在龍年農曆年後換工作，創下15年以來新高，其中近七成五已經開始找工作，餐飲龍頭王品集團則是「夢幻跳槽企業」傳產業第七名、排名比去年又提升兩名，同時蟬聯餐飲人最想跳槽的企業第一名。

王品表示，農曆年前集團加速展店，1月已經連開4家店，包括「青花驕」新莊中原店、「陶板屋」斗六民生南店、「聚日式鍋物」大里大買家店及「石二鍋」北港家樂福店，最新中餐品牌「朝粥幫」也即將開幕，新開店帶動人力需求暢旺，展望2024年第1季，王品集團釋出400名職缺，以鍋物、中餐為主，鎖定儲備店長、主廚及內外場儲備幹部。

王品指出，鍋物品牌為例，儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，有機會挑戰一年加薪1萬，平均月薪上看9萬元，2月1日起「石二鍋」、「12MINI」也將啟動調薪計畫，正職起薪含全勤調升為34400元起。希望藉由更優渥的薪資，招攬具餐飲相關經驗的優秀人才加入。

王品也說，集團2月也將再次啟動加薪計畫，平價火鍋「石二鍋」、「12MINI」正職起薪含全勤雙雙調升為34400元起，調升幅度為4%，較市場平均起薪多15%。

王品表示，去年集團已啟動4波調薪計畫，有過半數品牌像是鐵板燒、鍋物、中餐等品牌調升起薪，其中又以鐵板燒品牌招募起薪累計調幅近12%最高，集團還提供月月晉升調薪機制、每年3、9月還可按績效決定調薪資格與幅度，2023年共4400人次獲得加薪機會，平均累計調幅約6.4%，門店同仁還能申請技能津貼為自己加薪。去年有店長透過多種薪資調升機制，入職半年多已成功加薪一萬多元，累計調幅最高達33%。

王品集團 加薪

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