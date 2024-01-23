中科利多推升外溢買盤 沙鹿房價出現5字頭交易再創新高

攸關台積電（2330）先進製程的「中科台中園區擴建二期計畫」，已於去年底通過都審，預計今年6月底交地，並可創造4,500人就業的人口紅利，對周邊房市帶來不小效益，買盤更一路外溢到鄰近的沙鹿，促使近期新案單價紛紛站上4字頭，特殊型產品甚至出現單價5字頭的實價揭露，創區域新高。

根據實價登錄顯示，沙鹿區在2023年9月之後的大樓、華廈預售新案，共有352筆交易，熱度頗高，當中又有51筆為單價4字頭以上的交易，區域高單價就占了14.4%之多。

進一步觀察，龍寶建設首度進軍沙鹿推出的新案「和臻邸」，成交單價全數站上4字頭，且1樓特殊戶更以52.1萬元、總價2,858萬元新高價成交。

而深耕海線30餘年的茂洋建設，所推出的指標案「茂洋天玥」，社區最高成交單價來到48.3萬元，為總價2,058萬元、3房產品。

該案基地位於台灣大道、捷運藍線B5站，並坐擁北勢、靜宜大學、光華路等三大商圈，主打23至35坪、2至3房格局，戶戶樓高3米6雙面採光，受到科技人及當地置產客青睞。

另外，沙鹿區內首個單價突破4字頭的「久樘花漾天鵝」，至開案今已有10筆交易站上4字頭，更售出12筆50至60坪不等的4房產品。

相較當前市區2房搭配雙車位動輒突破2,000萬元的新案，其4房產品總價皆不到2,000萬元，又坐享鄰近捷運藍線B5站的地段優勢，以及標配市面少見22公分加厚制音樓板規劃，高CP值吸引不少當地置產客及中科族目光。

「富宇云集」、「富宇禾沐」兩案的最高成交單價分別為43.2萬元、40.2萬元，且皆為總價1,000至1,300萬元以內的2房產品，符合市場趨勢。

對此，住展雜誌發言人陳炳辰指出，沙鹿因鄰近西屯、中科，房市上的地利之便、外溢效益不言可喻，可利用特五號道路串連，還有靜宜大學的租屋市場，且住宅機能成熟，在房市正向話題與實質居性特性都有一定水準，「成為海線城市的優等生」。

陳炳辰認為，當地新屋大樓站穩在單坪3字頭的行情，已逐被市場認可，如今暴衝5字頭，雖屬個案品牌加持及特殊規劃因素，不過仍是整體「坐3望4」的前兆。