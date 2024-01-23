台豐運搬設備獲利刷新高 尾牙犒賞員工加碼獎金有亮點

國內最大堆高機製造商台豐運搬設備，自2015年合併成為豐田旗下子公司，面對2023年全球需求疲弱，集團營運仍逆勢成長，合併營收達新台幣56億元，稅前利潤率來到11%，再次刷新紀錄，尤其台灣、美國公司稅前利潤率更達12%以上，成績亮眼。

展望2024年，董事長林溪文表示，今年外銷市場相關訂單能見度已看到第3季，業績可望再成長逾一成，集團合併營收挑戰60億元以上。

公司今年歲末尾牙，主題為「星耀台豐、再現高峰」，為了回饋員工一整年的努力與付出，公司在尾牙活動中大手筆加發350萬元獎金，並許下新年度共同攜手再攀高峰的宏願。

林溪文強調，在業績推升下，台豐運搬設備同時注重員工福利措施與薪酬獎勵，增提各項福利措施，每年固定調薪制度、人才培訓、提供身障就業機會等，也持續投入資本支出改善工作環境，藉此打造幸福企業，吸引優秀人才及員工長期留任。

林溪文認為，一家企業的成功除了本身的努力外，還需社會大眾的支持，近幾年公司也積極投入社會公益，持續對台灣視多障協會、南投特殊教育學校進行捐款，鼓勵員工擔任志工服務，攜手完成愛心行動。未來，公司從事公益的心將更堅定，希望照顧到社會上的的弱勢族群，對社會有所貢獻。