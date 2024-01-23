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瑞軒辦集團尾牙盛宴 展望2024年將穩健成長

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
瑞軒董事長吳春發。記者李珣瑛／攝影
瑞軒董事長吳春發。記者李珣瑛／攝影

瑞軒（2489）董事長吳春發今（23）日表示，瑞軒2023年可望交出轉虧為盈的佳績，展望2024年瑞軒除將迎來公司成立的30周年慶之外，越南的第3座工程也可望於下半年完成啟用。他認為，今年營運將呈現穩定正向成長走勢。

瑞軒科技與瑞旭科技今晚舉辦聯合尾牙，席開56桌。瑞軒尾牙最大的特色是人人有獎，哈哈獎的基本傳統每人1萬元禮券，這對於不少企業尾牙有員工會摃龜的人羨慕不已。

今年的尾牙主題是「瑞軒集團．年終盛會」，這是新冠疫情爆發以來，睽違四年的聯合尾牙盛宴， 循往例邀請藝人表演。總獎金合計約1,000萬元。

瑞軒表示，2024年8月即將迎來瑞軒的30周年慶，瑞軒每年會以公司周年數字發給最大獎項，因此今天29周年尾牙抽獎的最大獎項是29萬元。

電視品牌及組裝廠瑞軒，隨著本業及業外持續獲利，可望推升去年第4季及2023年全年營運交出轉虧為盈的成績單。展望2024年有巴黎奧運、歐洲盃、美洲盃等大型運動賽事有助推升電視換機潮，需求可期。另外，瑞軒越南廠三期廠房將於今年下半年落成，規劃於年底投入量產。

瑞軒 尾牙

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