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裕隆出售大陸子公司 中華信評上調評等展望至「正向」

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

華信評今（23）日上調裕融（9941）企業及其母公司裕融集團評等展望，由「穩定」調至「正向」，中華信評指出，裕隆（2201）透過售出位於大陸的汽車融資子公司，改善借款對ENBITDA比。中華信評除上調裕融展望，也同步將其旗下子公司格上租車、新鑫及裕富數位評等展望上調至「正向」。

裕融及3家子公司調整後，長短期信用評等維持「twA-／twA-2」，評等展望「正向」；母集團裕隆汽車則為「twBBB+／twA-2」，評等展望「正向」。

中華信評指出，裕融基礎信用結構持續優於裕隆汽車集團，因此長期信用評等優於母集團一個級距，而此次展望上調主要基於裕融售出與裕隆汽車共同投資大陸的汽車融資子公司，交易將於2024年下半年完成。中華信評分析，此次交易除了降低裕隆汽車借款對EBITDA比，也提供裕融更大的資本緩衝空間，因此未來兩年裕融合併資本水準將維持在「強健」。

而針對裕融旗下3間子公司，中華信評指出，格上租車、新鑫及裕富數位對裕融具策略意義，在出現財務需求時可望獲得裕融協助，因此同步上調展望。

中華信評指出，若裕隆汽車個別基礎信用結構改善，進而提升集團信用，則裕融及其子公司可望上調評等；反之，若裕隆汽車在未來1至2年內無法提升財務指標與集團信用結構，則展望可能回調至「穩定」。

華信 裕隆

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