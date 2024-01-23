騰輝董座期許2024年營運拚成長 盡快回到賺一股本表現

騰輝電子-KY（6672）董事長王有慈今（23）日表示，公司對2024年營運期待持續深化利基市場的拓展以期再創高峰，2024年營運續拚成長。另外總經理鍾健人補充，董座已期許公司盡快回到賺10元（一個股本）的表現。

鍾健人說，近期地緣政治與戰爭因素使得公司高階材料需求供不應求，公司並積極開拓高階產品營收成長。

騰輝也提到，公司高階車用頭燈材料取得中國大陸標誌性品牌車係推出的最高階電動車訂單，同時新推出的散熱與高速薄膜產品可望挹注成長動能。

騰輝-KY今年度將全面董事改選，公司提到，王有慈已先於2023年6月26日接任董事長，王董事長乃是公司創始股東之一，並且直至2012年均擔任擔任董事長。多年來以行動支持公司走藍海策略，並積極鞏固公司經營權，是騰輝-KY的精神領袖。回歸擔任董事長後，更積極參與公司營運，提供決策意見讓管理團隊獲得更大信心及鼓勵，為公司凝聚向心力。王有慈將帶領新董事會與團隊持續開創高端市場。

王有慈也指出，擔任董事長是榮譽、是承擔，更是重大責任的開始，面對總體經濟不穩定及多變世界局勢，騰輝在燃油與電動車供應鏈均享有盛名，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，除持續提高車用頭燈市場滲透率外，同時擴展在散熱金屬基板在電子各應用領域上的領先地位，軍工及航天高信賴度聚醯亞胺(PI)基板，也已深獲全球各大軍工及航天與特殊應用終端客戶認可，未來也會持續深化利基市場的拓展以期再創高峰。

展望2024年，騰輝提到，持續專注開發特殊材料應用市場於自動駕駛、非照明類散熱應用與高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星等高階產品在終端應用外，並提出了橫跨綠能及新能源車的散熱材料，近期開發出全系列的各種純樹脂覆膜產品，已經獲得軍工、半導體、高階超多層高頻、散熱，各種被動元件薄型化等應用產業的認可，未來成長動力更是可以期待。公司產品結構多元布局於5G、散熱應用、車用電子、軍工航天、軟硬結合板黏結材料等，2024年營收動能强勁。

高毛利產品以散熱基板占比最高，已取得中國大陸標誌性品牌車係年底推出的最高階電動車量產各種應用訂單，驗證了騰輝散熱材料的市場策略成功，為散熱基板業績成長帶來新動能。多種不同特性(散熱/高速/超強結合力)的純膠片、更完善的鐵氟龍體系產品(DK3.0-10.0)、專攻軍工航天應用的低損耗不流膠黏合片、高頻且具高散熱功能的金屬基板，陸續在高頻通信雷達，高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星及電動車三電等市場應用，得到多項認可後的訂單並且在歐美等區域取得終端OEM大廠認證。

公司多年致力於技術導引創新，始終專注於少量多樣、特殊材料的獨特發展模式及布局全球策略，進而與同業形成市場區隔，建立不可取代性，在這樣傳統產品市場供過於求的市況下，創造更多的獲利與市場機會。