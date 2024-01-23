建商2因素延期開工 去年Q3建物展期開工1.9萬戶為14年新高

根據不動產資訊平台統計顯示，2023年第3季建物展期開工總宅數達到1.9萬戶，創下2009年統計以來的單季新高，其中過去8季每季的展期數量都超過1萬戶，平均每季展期1.5萬戶，可以說是2009年以來最大的開工展期潮，專家指，主要原因可能是近兩年造價波動大，另外缺工與工資高漲也是影響原因之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上一波建物開工展期的大量期間是在2015~2016年，平均每季展期開工數量約1萬戶，當時主要面臨市場不景氣，開發商不願貿然進行開發興建。

不過，這波展期狀況更勝當時，可能與近年造價大幅上揚，缺工也是因素之一，也因為造價高漲缺工導致營造廠難發包，開發商也會謹慎評估開發時程，畢竟一旦開始動工興建，資金就要逐步到位，因此建商也會相當謹慎規劃整體開發的時程。

統計顯示，2009~2020年平均每季建物展期開工總宅數約7000餘戶，不過這波展期狀況相當普遍，2021年第4季到2023年第3季連續8季展期開工都超過1萬戶，平均每季高達1.58萬戶，去年第3季展期開工更衝高到1.9萬戶，數量創下2009統計以來的單季新高，顯示開發商的開發期程可能比預期的更為放慢腳步。

若以六都來看，近年推案量大的台中地區，去年第3季展期開工達4263戶，其次是桃園市的3544戶，新北市的2386戶與高雄市的2275戶，數量最少的是台南市的1571戶。

曾敬德指出，建物展期開工狀況，對於大型開發商問題比較小，但小型開發商可能就會面臨到造價高昂與發包不易的問題。