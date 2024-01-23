房仲全聯會：大選後有五成民眾啟動購屋 房價看漲5-10%

2024總統大選落幕，民眾是否會進場購屋，房仲全聯會統計網路即時民調，選舉滿意度為普通的占比約占4成、約有5成民眾將啟動購屋計畫，並認為房價可能持續上漲5%-10%，其中50歲以上民眾的換屋意願最高達49.6%。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會不動產智庫選後針對「2024年購屋計畫」進行網路民調，委由網路地產王協助執行，時間1月15日至19日止，總計回收有效問卷2,050份。

對選舉結果的滿意度，以「普通」最高約占了40%；對未來台灣經濟信心度以「沒信心」占比最高45.6%；但其中有52.4%可能啟動購屋計畫；購屋目的以「首購」最高約占53%；有67.7%認為2024年房價將會上升；65.6%將會使用新青安優惠方案。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，選後民眾對於台灣經濟展望呈現觀望，但對房價的看法則以上升居多，即便如此，仍有半數以上民眾認為應該要進行購屋，應該是認為房價走勢將會向上，未來購屋成本會更高，擔心現在不買以後會更貴，其中又以年輕族群對房價的焦慮感最深。非自用部分，投資置產大於投資收租，顯示對房價上升期望值大於投報率，可能投報率還有上升空間。

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄表示，以交叉分析來看，31-40歲約有57.2%可能將啟動購屋計畫，51歲以上的換屋購屋比例將近5成；南部地區有53.9%將計畫購屋，北部地區亦有52.9%，過半民眾意欲購屋；中部地區約有48.7%計畫購屋。

不動產智庫委員陳韻如指出，就房價變動部分來看，以20-30歲年輕族約有48%看漲5%-10%最高，41歲以上中壯族則有近4成認為房價持平，變動幅度在5%以內；北部地區及南部地區皆以上升5%-10%最高，分別為41.3%及43.3%，東部地區更樂觀，有28.6%認為房價將上升10%以上。整體認為房價會下降的比例為8.3%。另有65.6%民眾會使用「新青安優惠方案」。