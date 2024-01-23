泓德能源漁電共生 去年漁獲總產量逾10萬台斤

太陽能光電廠 泓德能源（6873）旗下負責養殖事業的子公司「星源漁業」，2023年起於台南日運案場混養白蝦、虱目魚和烏魚，在天時、地利條件不佳的狀況下成功養殖並收成，2023年整體產量逾10萬台斤、年底前成功收成烏魚子約2萬7000片，隨之推出的烏魚子禮盒大獲好評。除了開發多元漁獲銷售通路，星源漁業在2023年取得因應漁電共生新型態養殖的5項技術專利，2024年將啟動室內白蝦養殖計畫。

泓德能源表示，公司自持的台南七股日運案場，原為廢棄漁塭，目前為海水養殖，主要淡水來源為雨水。然而自2022年起，因為氣候變遷因素，台南曾長達500多天沒有降雨（直到2023年7月底杜蘇芮颱風才帶來雨量），造成七股地區養殖池水鹽度高達千分之五十以上，影響許多生物成長亦伴隨著高死亡率，非常不利白蝦、烏魚的生長。不過一旦養殖成功，在較高鹽度生長下的白蝦，肉質會更為緊實與鮮甜，而烏魚（雌烏）的生殖腺與卵巢會發育成長得較快。2023年星源漁業漁獲總產量高達10萬台斤，這是優秀技術加上智能管理方能產出的卓越成果。

因應漁電共生的新型態養殖，星源漁業於2023年已申請並通過包含「水產養殖結構」、「水產養殖池捕撈結構」等5項技術專利，預計2025年前養殖專利申請將達10項。泓德能源總經理周仕昌表示，泓德能源期望結合漁電共生的資源，扮演養殖產業升級的推手，為台灣養殖業永續發展貢獻一份心力。泓德能源旗下的漁電共生案場，目前管理面積為100公頃，預計2025年管理面積近300公頃；並且開放原地主、員工或是返鄉漁青加盟與合作，由星源漁業專業團隊教學、輔助培養新一代的養殖技術人員，以進一步鞏固與強化台灣養殖漁業人才的實力。