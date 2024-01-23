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生技股添新兵 沛爾生技舉辦上市前業績發表會

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

沛爾生技（6949）專注在再生醫療領域，目前除了提供特管法規範下的「無基因改造」的細胞製劑服務外，公司發展業務主要以「基因工程改造T細胞」，即嵌合抗原受體T細胞的癌症療法為核心。該公司將於1月31日舉辦創新板初次上市前業績發表會。

根據 Precedence Research 研究報告，全球再生醫療市場受到細胞及基因治療產品陸續於多個國家上市，加上各國政府對再生醫療產業提供資金及資源，使廠商投入大量研究資源於技術與製程的開發，推動整體再生醫療市場的持續增長，2022年全球再生醫療市場規模為242.4億美元，預測至2026年全球再生醫療市場規模將達536.5億美元，2022~2026年複合年成長率達22.8%。

沛爾生醫進度最快的產品為 PL001，是以B細胞表面抗原 CD19為標靶的 CD19 CAR-T 用以治療B細胞淋巴癌，目前已完成第一期臨床試驗，即將進入第二期，進度領先其他台灣同業。另一項產品是「多鏈 CAR-T 治療實體癌」（也已獲專利保護），目前已成功的在動物實驗證實其消滅卵巢癌的成績，沛爾生醫預計於2025年前申報試驗用新藥（IND），展開臨床試驗。另不同於傳統的小分子用藥或其他的非細胞治療藥品，細胞治療新藥在「再生醫療雙法」通過後可申請五年附款許可證，可望加速進入市場供病患使用。

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