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台灣高鐵擴大維修量能 左營第二車輛檢修廠新建動土

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣高鐵擴大維修量能增加駐車空間。高鐵提供
台灣高鐵擴大維修量能增加駐車空間。高鐵提供

台灣高鐵（2633）為配合新世代列車將於2026年起陸續運抵台灣，於左營基地規劃新建「第二車輛檢修廠」並於今（22）日舉辦動土典禮，新建工程由台灣世曦工程顧問公司設計監造、宏昇營造承攬興建，工程經費約51億元，預計工期43個月，啟用後將可擴大維修量能並增加駐車空間，以因應台灣高鐵長期之營運需求。

今天動土活動，高雄市副市長林欽榮、鐵路警察局局長廖恆裕、台灣世曦董事長施義芳、宏昇營造董事長郭倍宏以及台灣高鐵公司董事長江耀宗共同主持動土典禮，並邀請地方民意代表等近60位各界貴賓共襄盛舉，祈求工程順利平安。

江耀宗致詞時表示，左營基地「第二車輛檢修廠」的動土，不僅象徵台灣高鐵在迎接新世代列車的準備工作上，又向前邁進一大步，更代表台灣高鐵未來將繼續提供旅客更加安全、舒適、便捷的旅運服務。江董事長除了特別感謝高雄市政府以及工程團隊的支持與幫助外，更特別提到，「第二車輛檢修廠」完工後，將是台灣高鐵公司第一個擁有綠建築認證的基地，這是高鐵公司落實ESG企業社會責任，並用實際行動展現企業精神，希望與高雄鄉親一起永續、共好。

台灣高鐵去（2023）年5月與日立東芝聯盟（HTSC）簽訂新世代列車組採購契約，共計採購12組（144節車廂）新世代列車，採購金額約1,240.91億日圓（約當新台幣285億元）。台灣高鐵新世代列車係參考日本新幹線最新N700S車種所提出之列車，將有效提升運能，提供旅客更舒適的旅運服務，預計2026年起陸續運抵台灣、2027年開始投入營運服務。

台灣高鐵左營基地「第二車輛檢修廠」全長350公尺、寬42.1公尺、高度24公尺，總面積達2.4萬平方公尺，配置有6股檢修軌，廠區依據2023年最新頒布的耐震技術規範並採用鋼結構系統設計，建置完成後除可增加列車駐車空間外，並可執行未來全車隊列車所需之日檢、月檢與車輛清洗作業。台灣高鐵列車維修能量上限未來也將從現行約38組提升至47組，最大駐車組數則由現行44組擴增至50組，不僅同步滿足未來車隊規模擴增所增加之維修及駐車需求，更能提供旅客更加安全、優質的旅運服務。

台灣高鐵左營基地「第二車輛檢修廠」已成功取得綠建築合格級證書，興建過程中將大量採用低碳的建材與設備，更規劃在屋頂廣設太陽能板、配備廢水回收再利用等環保裝置，完工後將是台灣高鐵公司第一棟擁有綠建築認證的基地，以落實台灣高鐵實踐ESG的企業社會責任，並用實際行動展現台灣高鐵永續、共好的企業精神。

台灣高鐵擴大維修量能增加駐車空間，左營第二車輛檢修廠今（22）日新建動土。</p><!--6--><p> 高鐵提供
台灣高鐵擴大維修量能增加駐車空間，左營第二車輛檢修廠今（22）日新建動土。

高鐵提供

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