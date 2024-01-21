不安定的一年 2024企業主一定要學會：不執著於把事情做對

摘要 1.2024年全世界不安定，即使努力做事、也可能是無用功，企業選擇做對的事情，會比把事情做對更重要。 2.企業不但要有plan B，有時甚至要有plan C。一成都不變或花太長時間規劃方案，可能緩不濟急、甚至被淘汰。 3.不只大型企業，中小企業也非常需要全球布局，甚至服務業也是，出發點均是分散風險。

2024是不安定的一年，新年開始，日本就迎來大地震，接著又發生羽田機場飛安意外，震驚全球。今年更有不少地緣政治危機，以哈戰爭持續擴大、南韓與朝鮮關係緊張，還有中國和菲律賓在南海的爭議。

在這之中，核心焦點當然是台灣。1月13日總統大選，上百家外國媒體聚集台北，大家都認為這是2024年全球最關鍵的一場選舉。現在，選舉雖然結束了，但不代表一切平安，新的動盪將會一波波襲來，從國內到國外都是。

在面臨外在變局的時候，正是企業培養新一代接班人的最好時機。很多台灣的企業管理人年歲已大，應該多放手，讓年輕人有承擔挑戰與責任的機會。面臨未來挑戰，我認為企業應有幾個策略：

1.謹慎選安排資源配置

今年全世界不安定，即使努力做事、也可能是無用功，因此企業做對的事情，比把事情做對更重要。不要只是埋頭做昨天的事情，未來有很多新題目，如供應鏈移轉、ESG、AI等，值得企業布局。同時，也要考慮現有行業有被淘汰的可能性。

2.做好危機管理

日航事件給我們最大的警示就是，災難隨時可能發生，重點是要做好預防及應對。以兩岸關係來說，「預防」就是不要刺激中共，「應對」就是假設危機隨時會發生。這些危機其實都看得見，所以不是「黑天鵝」， 而是「灰犀牛」。

3.要有備案準備

備案就是plan B，很多人決定了一個方向就沒有辦法改變，但環境隨時在變化，因此企業不但要有plan B，有時甚至要有plan C。一成都不變或花太長時間規劃方案，可能緩不濟急、甚至被淘汰。

我們不必唱衰自己，但應假設最壞情況隨時可能發生，導致某些業務遭受衝擊。企業需有「經濟備戰」心態，隨時應變，不至於危機來了措手不及。

4.加速全球布局

全球布局不僅是台積電、鴻海這種大企業需要做，中小企業也非常需要，甚至包括服務業也是，出發點均是分散風險。過去台商的海外布局只限於中國，未來應分散海外，東南亞和美國都存在不少機會。以半導體產業來說，日本可能在短期內，形成新的產業供應鏈和台灣互補。

5.打造韌性組織

韌性就是「靈活性」，能因應環境變化，不會因外在因素而停擺。我認為有以下幾個關鍵，包括多中心、多功能、多連結、多夥伴。

·多中心：的意思是要有「雙平台」或「三平台」布局， 在海外複製台灣業務。

·多功能：指各個中心必須功能齊備、能獨立運作，而不是只聽總部指揮。

·多連結：不同中心彼此之間要充分溝通、資源互補。

·多夥伴：是不要什麼事情自己來，一定要培養在地夥伴，因為台灣在外交上是孤兒。

企業必須要有新觀念、新布局、新做法，才能因應當前危機，並且化為轉機。讓我們一起共同努力，打造一個「世界的台灣」！

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