最新空屋率統計 礁溪第一、台中市區驚見入榜
內政部今(20)日發布112年上半年低度使用住宅，也就是俗稱空屋統計，全國低度使用住宅宅數為85.1萬宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.33%，較111年下半年增加5.6萬宅，但較上年同期減少7,533宅。
內政部說明，由變動趨勢觀察，自98年統計以來，全國低度使用住宅比率近2年雖略有波動，但長期仍呈現緩降趨勢。
本期低度使用住宅比率，依縣市別觀察，以台北市7.15%最低、新竹市7.51%次低；金門縣17.4%最高、宜蘭縣15.6%次高。除連江縣外，其餘縣市均較上期增加。
6直轄市與新竹縣市與上期相較，新北市低度使用住宅宅數增加1萬50宅最多，其次為高雄市的9,930宅。
低度使用住宅比率，則以高雄市增加0.82個百分點最多，其次為台南市的0.71個百分點。
就鄉鎮市區別觀察，本期低度使用住宅比率大於20%的地區，由上期的16個增至本期的22個；以偏鄉居多，包括新北市萬里區、三芝區、平溪區、石門區、烏來區與金山區，台南市左鎮區，高雄市那瑪夏區、甲仙區與六龜區。
非六都部分，則有新竹縣五峰鄉，苗栗縣造橋鄉，雲林縣台西鄉，嘉義縣大埔鄉、花蓮縣豐濱鄉、台東縣綠島鄉、卑南鄉、大武鄉與長濱鄉，金門縣金沙鎮。
另外也有部分市區入榜，包括台中市中區，宜蘭縣礁溪鄉，其中礁溪鄉達32.28%，取代新北萬里，成為全台空屋率最高地區。
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