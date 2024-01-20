最新空屋率統計 礁溪第一、台中市區驚見入榜

行政院去年7月推出「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，擴大租屋補助方案，18歲以上無自有住宅之個人及家庭，至今年12月31日前均可申請補助。日前一名男網友分享，去年9月申請的租屋補助，於昨（19）日順利入帳，共領到五個月的補助款，不少網友也在留言區分享好消息，「領到了，大家快看帳戶！」

2024-01-20 11:30