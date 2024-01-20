租屋補助入帳沒？ 符合資格者最高領1萬4 沒領到別慌「下周還有一波」

行政院去年7月推出「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，擴大租屋補助方案，18歲以上無自有住宅之個人及家庭，至今年12月31日前均可申請補助。日前一名男網友分享，去年9月申請的租屋補助，於昨（19）日順利入帳，共領到五個月的補助款，不少網友也在留言區分享好消息，「領到了，大家快看帳戶！」

原PO在Dcard發文分享，他在去年9月申請租屋補助，12月底通過申請程序。由於好奇何時會撥款，上網爬文後發現有人提到1月15日會入帳，但到了15日當天卻遲遲未收到，讓他相當焦慮，有網友致電相關單位詢問，得到「核定函16日寄出，預計1月19日撥款」的回覆，而原PO也順利在19日拿到5個月的補助款。

話題一出引發討論，不少網友紛紛留言，「19號早上起床就收到補助囉」、「玉山銀行剛剛也入帳了」、「郵局也已經入帳了」、「剛剛入帳了」，也有網友分享自己在去年9月1日提出申請，「12/30 正式通過符合資格！我今天（19日）收到補助 5 個月的補助津貼」，每個月2400元共12000元，並表示她先前沒收到核定函，但也順利收到款項了。

不過也有網友遲遲未收到款項，致電詢問後得知，若19日未收到款項不要驚慌，由於卡到假日，部分人須等到下周一（22日）上班日才會入帳。而根據內政院官網得知，申請者依租屋所在地的不同，每月可領2000元至8000元的租金補貼，若為單身、新婚、育兒家庭、弱勢或學生等還可享最高1.8倍加碼，最高可領14400元。