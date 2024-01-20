台積電搶先加入 金融、電信業也跟上...「綠電分配沙盒」對企業有何好處？

台積電搶先加入「綠電分配沙盒」，還有半導體同業、金融與電信業者都來申請洽談。它到底是什麼？為何企業用綠電，請自己分配？優勢在哪裡？台電又為何不再主導？

「綠電分配沙盒」 計畫，台積電為首的半導體業搶先加入，還有金融業與電信業都在申請中，到底這是什麼？為什麼夯？

台電總經理王耀庭透露，這是一個大趨勢，未來將席捲台灣各行各業。

綠電分配沙盒是什麼？

「綠電分配沙盒」指的是，企業自主分配自己的綠色用電。取自經濟部官網

至於它是什麼？用簡單白話來說，就是企業自己的綠色用電，自主分配。

「廠商自己決定綠電怎麼安排，台電只要負責檢查它所分配出來的結果，跟廠商原來的發電量，還有工廠用電量是不是匹配，買台電的電是不是符合。」他強調，台電在這個計畫中扮演的是稽核監管的角色，不涉及綠電交易。

為何要做？原來，為解決企業使用綠電，確保特定廠區可獲得足額綠電（及憑證），並降低供應給特定廠區但沒用完的綠能餘電問題，台電自去年10月開始提出「綠電分配沙盒計畫」。

全球首創，綠電分配沙盒好處在哪？

這套綠電分配計畫，不僅是全球首創，更可以解決企業在綠能發電廠的生產情形及綠電需求廠狀況，彈性調整各廠區的綠電，讓有綠電需求的定廠區，可以最大化取得綠電比例，同時有效降低餘電。

台電舉例，假設一家公司旗下有A、B兩座工廠，分別有RE100及RE20的綠電需求。依現行綠電轉供規範，A、B廠區有各自獨立執行的合約，若當月綠電轉供執行僅只達到RE80，A廠則出現無法滿足綠電需求，B廠則是有多餘綠電，衍生出超買狀況。

若是企業能自行彈性分配轉供電量，將B廠區的餘電彈性調整到A廠區，就可以解決B廠的餘電、A廠最大化取得綠電。

綠電不是買來用這麼簡單

但，事實上，綠電並不是買來就用這麼簡單。由於企業可能有不同的工廠位在不同廠區，不同的工廠及廠區所需的綠電不同，有的需要RE100 （100％綠電），有的只需RE40（40％綠電），或是工廠有8個小時需要用綠電，其他時間不需要，如何讓綠電能在各工廠及廠區間因需要而能彈性分配使用；而綠電受限於大自然條件，也不是24小時都有，如何去配套，就成為供電與用電兩造雙方的課題。

甚至，今天綠電比較多，價格會比較便宜，綠電供應若比較少，價格就會提高，這些條件參數怎麼放進綠電的價格計算上，管理介面怎麼做，讓綠電合理有效發揮每一度價值，就成為一門大學問。

台電總經理王耀庭表示，根據目前綠電買賣（轉供）機制，必須在一開始的綠電轉供合約上就載明各廠區的分配比例。

但事實上，不論是發電端的每月發電量，或用電端每個廠區每月的用電量，都不是完全固定不變，這樣非固定的變動，就會造成各廠區出現綠電不足或過剩的問題。

台積電搶先加入為了iPhone

台電搶先加入「綠電分配沙盒」，原因與iPhone相關。 （路透）

至於台積電為何搶先加入？和大客戶蘋果很有關係。蘋果iPhone最大的特色之一就是有一顆採用最新半導體先進製程的處理器。以2023年最新的iPhone 15為例，使用的A17 Pro晶片，就是由台積電最先進的3奈米先進製程技術生產製造。根據Apple RE100的要求，這顆晶片必需是「綠電」生產。台積電只是案例之一，還有許多企業都面臨相同的狀況，必需使用綠電來生產客戶的產品。

無論如何，王耀庭分析，綠電已經是產業發展的剛性需求，加上COP 28決議2030年再生能源要增加3倍、能源效率提升翻倍，能讓綠電發揮每一度的效益，不僅關鍵重要還很有價值。甚至，歐盟碳邊境調整機制也將於10月試行，善用綠電也可以最佳化碳稅的課徵。

綠電已成企業營運關鍵，還能解決碳稅問題

另外，綠電已經成為影響企業營運的重要因素，直接與企業競爭力畫上等號，更可以解決未來的碳稅問題。

目前計畫將「單一法人企業」處方單一用戶群，就是希望能實現用戶群內各廠進行轉供時，電量可以彈性分配，透過彈性分配取得最大比例的綠電，解決不同廠區工廠不同的綠電分配需求。

如此看來，綠電分配沙盒未來發展，值得各產業關注。

（本文出自2024.01.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）