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新建餘屋破9萬戶創歷史新高 一表看六都重災區
內政部今(20)日發布「112年上半年待售新成屋統計」，全國待售新成屋自111年第1季逐季攀升，112年第2季增至9萬462宅，為統計以來新高。
內政部表示，全國待售新成屋於109年下半年至110年下半年數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右，自111年起呈現上升趨勢，112年第1季8萬7,957宅，第2季9萬462宅，上升至統計以來新高，且較上季增加2,505宅(+2.85%)，較上年同季增加1萬3,008宅(+16.79%)。
除過去推案逐漸完工所致以外，內政部、財政部、央行跨部會管制炒房作為，亦可能造成112年第1季與第2季交易量減少，待售新成屋增加。
就6都而言，112年第2季待售新成屋宅數，以新北市1萬8,241宅最多、台北市3,715宅最少；與上季相較亦以新北市季增加743宅(+4.25%)最多、台北市增加16宅(+0.43%)最少。
新北市主要集中板橋區、新莊區、淡水區及三重區，皆超過1,600宅。台北市依序為中正區、大同區、內湖區、中山區與大安區，皆超過400宅。
桃園市1萬4,934宅，主要集中龜山區、中壢區與桃園區，皆超過2,500宅。台中市1萬4,583宅，主要集中於北屯區、南屯區、烏日區與西屯區，皆超過1,000宅。
台南市7,883宅，主要集中於安南區、永康區與善化區，皆超過750宅。高雄市9,755宅，主要集中於鳳山區、楠梓區與三民區，皆超過1,300宅。
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