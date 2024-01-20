內政部：去年上半年低度使用宅比率9.33％ 待售新成屋增

內政部今發布「2023年上半年低度使用(用電)住宅及待售新成屋統計」表示，該期全國低度使用住宅宅數為85萬1317宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.33%，較2022年下半年(上期)增加0.56個百分點(+5萬6131宅)，較2022年上半年(上年同期)減少0.19個百分點(-7533宅)，此外全國待售新成屋自111年第1季逐季攀升，112年第2季增至9萬462宅，為統計以來新高。

內政部指出，全國待售新成屋於2020年下半年至2021年下半年數量呈現平穩，均維持在7萬宅左右，自2022年起呈現上升趨勢，2023年第1季8萬7957宅，第2季9萬462宅，上升至統計以來新高，且較上季增加2505宅(+2.85%)，較上年同季(2022年第2季)增加1萬3008宅(+16.79%)，除過去推案逐漸完工所致以外，內政部、財政部、央行跨部會管制炒房作為，也可能造成2023年第1季與第2季交易量減少，待售新成屋增加。

內政部表示，就6都而言，2023年第2季待售新成屋宅數，以新北市1萬8241宅最多、台北市3715宅最少；與上季相較也以新北市季增加743宅(+4.25%)最多、台北市增加16宅(+0.43%)最少。新北市主要集中板橋區、新莊區、淡水區及三重區，皆超過1600宅；台北市依序為中正區、大同區、內湖區、中山區與大安區，皆超過400宅；桃園市1萬4934宅，主要集中龜山區、中壢區與桃園區，皆超過2500宅；台中市1萬4583宅，主要集中於北屯區、南屯區、烏日區與西屯區，皆超過1000宅；台南市7883宅，主要集中於安南區、永康區與善化區，皆超過750宅；高雄市9755宅，主要集中於鳳山區、楠梓區與三民區，皆超過1300宅。

內政部也指出，本期低度使用住宅比率，依縣市別觀察，以台北市7.15%最低、新竹市7.51%次低；以金門縣17.40%最高、宜蘭縣15.61%次高。除連江縣外，其餘縣市均較上期增加。由變動趨勢觀察，自2009年統計以來，全國低度使用住宅比率近2年雖略有波動，但長期仍呈現緩降趨勢。

而6直轄市與新竹縣市本期低度使用住宅比率相對較低，與上期相較，新北市低度使用住宅宅數增加1萬50宅最多，其次為高雄市的9930宅。低度使用住宅比率，則以高雄市增加0.82個百分點最多，其次為台南市的0.71個百分點。與上年同期相較，僅高雄市低度使用住宅宅數與比率增加。

內政部表示，就鄉鎮市區別觀察，本期低度使用住宅比率小於6%的地區，由上期的18個減至10個；主要集中於6直轄市，有新北市泰山區、新莊區、中和區、蘆洲區，台北市信義區、松山區、內湖區，台中市神岡區、大里區，台東縣蘭嶼鄉等10個鄉鎮市區。本期低度使用住宅比率大於20%的地區，則由上期的16個增至本期的22個；以偏鄉居多，部分為舊市區，有新北市萬里區、三芝區、平溪區、石門區、烏來區與金山區，台中市中區，台南市左鎮區，高雄市為那瑪夏區、甲仙區與六龜區，新竹縣五峰鄉，苗栗縣造橋鄉，雲林縣台西鄉，嘉義縣大埔鄉、宜蘭縣礁溪鄉、花蓮縣豐濱鄉、台東縣綠島鄉、卑南鄉、大武鄉與長濱鄉，金門縣金沙鎮。

112年第2季全國待售新成屋總量增逾9萬宅，6都季增以新北市743宅最多、台北市16宅最少。

這次統計數據，可至內政部不動產資訊平台網站主題服務「住宅統計」選單，選擇「政府機關資訊」，點選「低度及待售住宅」下載相關資料。