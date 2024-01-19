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職安署與台塑合辦製程安全論壇 點名三業者帶頭建立石化工業安全文化

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台塑企業為國內第一家於2011自美國引進製程安全管理（PSM）制度，台塑企業總管理處總經理林善志（左）與職安署長鄒子廉自2017年簽署安全伙伴宣言，建立締結長期安全伙伴關係，致力於工安改善。（圖／台塑企業提供）
台塑企業為國內第一家於2011自美國引進製程安全管理（PSM）制度，台塑企業總管理處總經理林善志（左）與職安署長鄒子廉自2017年簽署安全伙伴宣言，建立締結長期安全伙伴關係，致力於工安改善。（圖／台塑企業提供）

勞動部職業安全衛生署今（19）日與台塑企業總管理處在台塑麥寮工業園區行政大樓國際會議廳共同舉辦「2024年國際製程安全論壇」，包括台灣中油、長春集團、台聚石化關係企業、奇美、中石化、李長榮、和益、國喬、和桐、東聯、聯成與台灣陶氏化學等數十家公司及勞動檢查機構代表160餘人參加，藉由領導者對話與承諾，以及國際製程安全管理（PSM）技術經驗分享，期能提升我國石化業製程安全水準。

職安署長鄒子廉致詞表示，國內石化相關工業產值毛額占全國製造業的28%，對國內經濟有舉足輕重地位與貢獻，尤其台塑企業、台灣中油、長春集團等大型石化企業更應在石化工業安全文化的建立起帶頭作用，扛起確保勞工與製程安全之責任。因此盼藉此研討會，提供國內相關石化產業業者推動製程安全管理之參考。

台塑企業總管理處總經理林善志表示，台塑企業集團總裁王文淵非常重視工安及環保，「工安及環保預算無上限」；而製程安全管理的功能，是能事先針對工廠的化學物質、毒化物的洩漏及火災等進行辨識分析，來掌握預測的風險，並採取預防與因應措施。而執行起來並不簡單，像是人員必須專業訓練，2年複訓、調動也要訓練，才能內化到員工，必須做很多投入與演練。

他表示，台塑繼續辦理這個國際論壇的目的，就是希望石化業能多交流分享彼此的經驗，吸取一些國際上的先進知識，再回饋到各自公司，去執行貫徹，確保各工廠、各製程的安全。

此外，台塑企業與職安署於2017年起簽署安全伙伴宣言，締結為安全伙伴關係，雙方將在製程安全管理系統之推動、承攬管理制度之落實，專業知識之強化與資安、設施、人員安全訓練之協助等方面，結合彼此防災資源，合作降低製程設備洩漏、火災事故與職業災害。林善志表示，2024年還會繼續與職安署締結全安伙伴關係，合作促進石化業製程安全。

去年因發生屏東明揚工廠因危險物品管理不當造成多人死傷的嚴重工安事件，至今明揚仍無法復工。因此，今日「2024年國際製程安全論壇」，一開始先由鄒子廉引言、並由林善志、中油公司董事長李順欽、長春集團總經理蔡智全等國內前三大石化公司領導人就火災爆炸預防精進作為深入對談，供石化業同業參考。

論壇也安排美國Sphera公司資深顧問Vernon Louis、德國TUV公司總經理高鴻鈞、德國HIMA公司Hassan Nawawy首席顧問等國外專家及國內雲林科技大學教授徐啟銘及英能科技公司游輝祥博士等學者專家，講述國內外製程危害分析與管理之最新趨勢、智能化動態保護層應用、SIS安全生命週期管理、製程安全管理數位轉型及安全資訊的需求與挑戰等實務經驗。

職安署表示，國內外數十年來，石化製程不良造成火災爆炸的重大事故時有所聞，形成的生命財產損失及社會衝擊非常巨大，而製程安全管理係藉由結構化及系統化方式，辨識及分析製程工作場所之潛在危害，進而採取明確管理技術及必要預防設施，以防止火災、爆炸及有毒物質洩漏等災害。因此，企業主責無旁貸，更應積極落實製程安全管理，有效控制風險，達成持續零災害之目標。

台塑 2024 火災

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