快訊

最強寒流來襲！陽明山下周若下雪可自行停班課？北市教育局給答案

國產去年本業營收創高 布局先進研發與低碳永續策略

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

AI浪潮讓全台科技大建設持續不斷，國產建材實業因為擁有縝密的科技行控，充分掌握科技擴廠帶動的大建設商機，去年國內本業營收創歷史新高，近年積極全方位布局碳競爭策略，不僅在大溯源管理的架構中，執行低碳永續的綠色礦山計畫，同時也往優質的全建材集團邁進，投入ESG與先進研發。

國產建材實業（2504）董事長徐蘭英表示，回顧過去的一年，積極參與全球淨零碳排的趨勢，並制定「碳競爭優勢策略」，超前部署2050年的碳中和目標。這一年來除了取得了英國BSI的碳盤查國際認證，碳礦化混凝土也獲得CETES新材料新工法驗證，並成立可執行國家級檢驗能力的TAF實驗室，展現與世界接軌的碳競爭力。

徐蘭英指出，在深化綠色營運布局醒，展現魄力規劃碳管理進程，透過採購低碳排原料、推動自廠與供應廠的節能減碳作為，及持續研發負碳技術，來達到減碳目標，福州礦山因應淨零碳排趨勢與建設政策，也積極往綠色礦山邁進。

徐蘭英說，集團所屬的福州礦山，由於福建有九成面積為山地丘陵，必須夷為平地才能加速城鎮化腳步，因此政府將礦山批出來提供開採，希望將山頭整平之後，未來可以做為工業園區或房建使用，同時為了維護自然生態，全面實施綠色礦山建設，希望帶動礦業轉型升級。

徐蘭英強調，未來將繼續深化碳中和進程，提升集團的綠色營運布局，進行先進綠色產品配比設計，並加速南港大型開發案等資產活化引擎，還有科技行控、高端混凝土研發、及國產安心建材履歷等，也都持續強化，另外，全台廠區通路與區域聯防策略繼續落實，同時提升碳競爭力，完成環境守護，預期集團營運獲利可望續創新高。

徐蘭英表示，國產不僅布局先進研發與碳競爭力，隨著AI大數據時代來臨，也將不斷精進善用科技工具，包括福州綠色礦山採用高科技APP完成低碳的電子雷管爆破程序，集團導入ISO 27001資訊安全管理認證，有助於奠定營運優勢。

布局 減碳

延伸閱讀

推動綠色工業 陸工信部：今年大力發展氫能、儲能產業

影／黃博復刻採金礦台車「阿金1號」 野生動物啃咬攪局...通車延後

新加坡船用生質燃料需求 2025年前可能翻倍

三三會林伯豐重申10大建言 提醒政府將核能納入基載電力

相關新聞

大巨蛋商場SOGO推出14家餐廳 東區商圈盼「趕緊開幕」

台北大巨蛋商場已於1月4日取得使照。遠東SOGO說，第一階段D區的14家餐廳即將在上半年推出。東區商圈發展協會理事長韓修...

SCFI 運價指數亞洲到美西、亞洲到美東大漲8.7%跟7.7% 歐洲線漲勢暫歇

紅海危機不斷升溫，SCFI貨櫃運價指數漲幅收斂維持連8漲，今(19)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數周漲...

隱形冠軍／新光醫院：美德耐各項業務達高標準

美德耐董事長賴調元有醫療產業的背景，與新光醫院除了有院內通路，醫療物流系統合作時間更超過20年。過去醫院將衣物、藥品等庫存設在醫院，現在歐美、日本等國家將「非醫療」業務交給更專業的公司處理，新光醫院也跟上趨勢，將後勤業務外包給強大的品牌，強強合作。

隱形冠軍／美德耐董座擺地攤 練就一身業務力

美德耐公司董事長賴調元今年64歲，1989年公司創立時他年僅30歲，矢志要打造台灣第一家服務醫院的醫療用品連鎖店。創立美德耐公司之前，賴調元在美商嬌生（Johnson & Johnson）公司工作近七年，曾經榮獲嬌生公司亞太區最佳業務代表的頭銜。

隱形冠軍／美德耐賣服務 新藍海狠甩對手

健保將滿30年，醫療通路競爭白熱化，除了連鎖藥局如雨後春筍出現，跨領域例如科技集團轉投資醫材、醫藥通路相關產業，外資到台灣投資醫療通路，連超商藥妝通路也擴大到醫材相關領域。

隱形冠軍／美德耐駐院通路冠全台 打造醫療後勤部隊

在醫院進出的病人需要營養諮詢、採購建議，美德耐集團旗下的維康醫療用品門市，擔起這項醫療後勤支援工作。美德耐集團董事長賴調元掌握到醫院需要縮短病人住院時間的趨勢，以「醫療專業後勤」為出發點，在成大醫院成立第一間院內醫療通路「維康醫療用品」，現在擁有213間門市，成為醫院內最多的醫療通路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。