國產去年本業營收創高 布局先進研發與低碳永續策略

AI浪潮讓全台科技大建設持續不斷，國產建材實業因為擁有縝密的科技行控，充分掌握科技擴廠帶動的大建設商機，去年國內本業營收創歷史新高，近年積極全方位布局碳競爭策略，不僅在大溯源管理的架構中，執行低碳永續的綠色礦山計畫，同時也往優質的全建材集團邁進，投入ESG與先進研發。

國產建材實業（2504）董事長徐蘭英表示，回顧過去的一年，積極參與全球淨零碳排的趨勢，並制定「碳競爭優勢策略」，超前部署2050年的碳中和目標。這一年來除了取得了英國BSI的碳盤查國際認證，碳礦化混凝土也獲得CETES新材料新工法驗證，並成立可執行國家級檢驗能力的TAF實驗室，展現與世界接軌的碳競爭力。

徐蘭英指出，在深化綠色營運布局醒，展現魄力規劃碳管理進程，透過採購低碳排原料、推動自廠與供應廠的節能減碳作為，及持續研發負碳技術，來達到減碳目標，福州礦山因應淨零碳排趨勢與建設政策，也積極往綠色礦山邁進。

徐蘭英說，集團所屬的福州礦山，由於福建有九成面積為山地丘陵，必須夷為平地才能加速城鎮化腳步，因此政府將礦山批出來提供開採，希望將山頭整平之後，未來可以做為工業園區或房建使用，同時為了維護自然生態，全面實施綠色礦山建設，希望帶動礦業轉型升級。

徐蘭英強調，未來將繼續深化碳中和進程，提升集團的綠色營運布局，進行先進綠色產品配比設計，並加速南港大型開發案等資產活化引擎，還有科技行控、高端混凝土研發、及國產安心建材履歷等，也都持續強化，另外，全台廠區通路與區域聯防策略繼續落實，同時提升碳競爭力，完成環境守護，預期集團營運獲利可望續創新高。

徐蘭英表示，國產不僅布局先進研發與碳競爭力，隨著AI大數據時代來臨，也將不斷精進善用科技工具，包括福州綠色礦山採用高科技APP完成低碳的電子雷管爆破程序，集團導入ISO 27001資訊安全管理認證，有助於奠定營運優勢。