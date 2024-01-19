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最強寒流來襲！陽明山下周若下雪可自行停班課？北市教育局給答案

影／以不罷工為目標 王國材致電長榮董座拆彈

經濟日報／ 記者楊凱竣陳煜／台北即時報導
長榮航空。 記者黃仲明／攝影
長榮航空。 記者黃仲明／攝影

長榮航空機師醞釀罷工機師工會18日發新聞稿指出會員投票踴躍，有望取得合法罷工權。對此交通部長王國材19日出面回應，交通部已請民航局成立應變小組，也致電與長榮董事長林寶水，也強調以「不讓這個事發生為我們最重要的目標」。長榮航空表示，尊重工會自主，但公司不會放棄任何與機師工會溝通協商的機會。

按照時程表計算，長榮罷工投票會在22日上午公布罷工投票結果，一旦宣布投票通過，機師工會就能取得合法罷工權，同時也會進入勞資協商冷凍期，但只要勞資雙方宣告協商破局，機師工會就能在罷工日期24小時前宣布罷工行動，若日期選定春節期間罷工，受害旅客恐難以估計。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽透漏，台灣團客中有4成都是搭乘長榮的航班，而且春節機位已售罄，要臨時轉簽改航班恐怕難上加難。李奇嶽也建議旅客，若春節有搭乘長榮航空出遊，應先投保旅行不便險，減少遇上罷工時不必要的損失。

長榮航空 罷工 機師

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