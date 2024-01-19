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職安署國際製程安全論壇 台塑等石化3巨頭分享工安經驗

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
職安署長鄒子廉與台塑企業總經理林善志攜手開辦「國際製程安全論壇」，帶動提升國內企業製程安全管理，推動零災害。記者蔡維斌／攝影
職安署長鄒子廉與台塑企業總經理林善志攜手開辦「國際製程安全論壇」，帶動提升國內企業製程安全管理，推動零災害。記者蔡維斌／攝影

勞動部職安署與台塑企業總管理處今天在麥寮六輕國際會議廳舉辦「2024年國際製程安全論壇」，由職安署長鄒子廉與台塑企業總經理林善志、台灣中油董事長李順欽、長春集團總經理蔡智全等國內三大石化領導人，就防災工安精進作為深入對話，並邀請德、美專家演講，國內數十家公司受邀參加，台塑以經費投資無上限表達對工安環保的重視，期待企業共同為追求零災害攜手努力。

除了國內石化三巨頭分享工安防護經驗，也安排美國Sphera公司、德國TUV公司等國外專家及雲科大教授徐啟銘等學者專家，講述國內外製程危害分析與管理最新趨勢、智能化動態保護層應用、SIS安全生命週期管理、製程安全管理數位轉型及安全資訊需求。台聚石化、奇美、中石化、李長榮、和益、國喬、和桐、東聯、聯成與台灣陶氏化學等數十家公司及勞檢機構代表200餘人參加，全程並進行直播。

署長鄒子廉表示，石化工業產值佔全國製造業28%，對國內經濟發展有舉足輕重的地位，期待台塑、台灣中油、長春集團等企業能起帶頭作用，扛起確保勞工與製程安全的責任。期盼藉由論壇研討與分享，提供業界推動製程安全管理的參考。

他並以不久前一家高爾夫球公司大爆炸的案例，帶來生命財產損失及社會衝擊，強調工安維護無所不在，包括倉儲安全也不能忽視，期待企業要採取更明確管理技術，落實製程安全管理，有效控制風險，達成持續零災害目標。

台塑企業總經理林善志也表示，開辦國際論壇就是希望透過多方交流分享經驗，吸取國際先進的知識，再回饋到各自公司貫徹執行，讓大家的製程安全管理更精進務實，去年底職安署舉辦的安全伙伴績效評比競賽，台塑企業獲選為總冠軍，足顯在安全伙伴所擬定的政策展現效果。

他表示，台塑企業為國內首家引進製程安全管理(PSM)系統的大型企業，並積極參與國際性製程安全管理活動，包括每月與台塑美國公司交流製程安全議題、定期參加由美國化工學會製程安全中心(CCPS)主辦的國際研討年會，出席世界職業安全衛生大會等，這些努力使台塑企業在國內推動PSM更具影響力，也為業界注入更多正面能量。

美國顧問公司、德國萊茵公司分別就「製程危害分析與製程安全管理的最新趨勢」、「RBPS系統的智能化動態保護層應用」專題演講。教授徐啟銘發表「精確製程安全資訊的需求與挑戰」的新資訊，台塑公司分享「製程危害評估執行實務」，從理論到現場管理實務，面面俱到，讓與會人員充分吸收許多先進管理做法及最新國際趨勢，受益良多。

職安署長鄒子廉與台塑企業總經理林善志攜手開辦「國際製程安全論壇」，國內石化3巨頭，以輕鬆對話方式與全場兩百多名企業代表分享經驗。記者蔡維斌／攝影
職安署長鄒子廉與台塑企業總經理林善志攜手開辦「國際製程安全論壇」，國內石化3巨頭，以輕鬆對話方式與全場兩百多名企業代表分享經驗。記者蔡維斌／攝影
職安署長鄒子廉與台塑企業總經理林善志攜手開辦「國際製程安全論壇」，國內石化3巨頭，以輕鬆對話方式與全場兩百多名企業代表分享經驗。記者蔡維斌／攝影
職安署長鄒子廉與台塑企業總經理林善志攜手開辦「國際製程安全論壇」，國內石化3巨頭，以輕鬆對話方式與全場兩百多名企業代表分享經驗。記者蔡維斌／攝影
職安署長鄒子廉與台塑企業總經理林善志攜手開辦「國際製程安全論壇」，國內石化3巨頭，以輕鬆對話方式與全場兩百多名企業代表分享經驗。記者蔡維斌／攝影
職安署長鄒子廉與台塑企業總經理林善志攜手開辦「國際製程安全論壇」，國內石化3巨頭，以輕鬆對話方式與全場兩百多名企業代表分享經驗。記者蔡維斌／攝影

台塑 美國 工安

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