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新北豪宅熱區板橋居冠不意外 第二竟是位處邊陲的林口

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

台灣豪宅市場除了一級戰區台北市外，新北市的豪宅交易量近年也緩步成長。永慶房屋統計近5年新北市總價6000萬元以上的豪宅交易件數與交易占比，數據顯示，板橋區豪宅交易居新北第一，2023年占比高達31.1%。另外，林口區近幾年發展火速，高資產族群遷入，也帶動豪宅交易量，占比與中和區並列第二。

實價登錄資料顯示，新北市的豪宅熱門區域多集中於板橋、中和、林口、新店、淡水，就囊括新北市7成以上的豪宅交易量。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，板橋區向來是新北市最精華的地區之一，自然成為新北市豪宅的重點戰區，至於擁有40多萬人口的中和區，商業、生活機能亦相當完整。另一個值得注意的是林口區，豪宅交易量占比在2019年、2020年皆不到2%，但2021年後，林口的豪宅市場明顯崛起，占比一度躍升至19.3%，2023年也有15.5%，與發展已久的中和區平起平坐。

陳金萍指出，林口過去是大台北相對邊陲、開發較晚的區域，但近年來重大建設逐步到位，再加上房價相對親民、街廓市容整齊、生活機能逐漸提升，人口成長迅速。其中，林口的新北國際AI+智慧園區（原名林口工一工業區），不僅帶來許多就業機會，更吸引高資產族群遷入，強大經濟實力，自然也帶起豪宅熱度。

豪宅 實價登錄

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