疫後航空觀光復甦 交長期望今年出入境旅客回復到疫前九成以上

疫後航空、觀光快速復甦，去年全台各機場出入旅客達5,200萬人次，為疫情前2019年的七成，交通部長王國材今日出席民航局77周年局慶時表示，疫情期間航空觀光營運受到很大的挑戰，疫後已漸復甦，期望今年機場出入旅客可恢復到九成以上，甚至達到疫前水準。

包括華航（2610）、長榮航（2618）、星宇（2646）、台灣虎航（6757）、立榮、華信（3627）等國內民航業者，今日均出席民航局的局慶，王國材致詞時感謝航空業者撐過疫情，且每逢假期都犧牲假期協助疏運旅客，去年國際航線恢復達到疫前的八成、旅客量為疫前的七成，今年來台觀光客目標要衝1,200萬，希望旅客數可以恢復到疫前的九成以上，甚至達到疫前水準。

他說，在疫情期間民航局與桃機公司積極整修機場、提升機場服務設施，而未來提供8,200萬人次服務基礎的第三航廈也開始動工興建，預計2026年完工，第三跑道則預定2030年完工，期待整建和新建工程完工，可讓台灣機場設施與服務更見韌性，並可與國際機場競爭。

王國材指出，今年要衝刺觀光人數，但觀光業者憂心航線恢復狀況，所以他要請在座的航空業者共同努力恢復和拓展航線。

至於春節假期將至，兩岸航班狀況，王國材表示，目前兩岸有15個固定航點、13個包機航點可以提供服務，其中固定航點的載客率為65%，還有很大的空間可以提供旅客運輸服務，若有需求，目前航班還未飛滿，也可以增班，或是於春節前後十日提出包機申請。