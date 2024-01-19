職安署與台塑合辦國際製程安全論壇 提升國內石化業製程安全

為持續提升國內石化業製程安全管理水準，勞動部職業安全衛生署與台塑企業總管理處，今（19）日在台塑麥寮工業園區行政大樓國際會議廳共同舉辦「2024年國際製程安全論壇」，促進石化業者經驗交流分享。

職安署署長鄒子廉於致詞時表示，國內石油化學相關工業產值毛額佔全國製造業的28%，對國內經濟發展有舉足輕重的地位與貢獻，尤其台塑企業、台灣中油公司、長春集團等大型石化企業更應該在石化工業安全文化之建立上起帶頭作用，扛起確保勞工與製程安全之責任。也期盼藉由本次論壇之研討與分享，提供國內相關石化產業業者推動製程安全管理之參考。

台塑企業總經理林善志指出，「希望藉由這個會議，大家能多交流分享彼此的經驗，吸取一些國際上的先進知識，再回饋到各自公司，去執行貫徹，確保各工廠、各製程的安全。」去(2023)年12月職安署舉辦的安全伙伴績效評比競賽，本企業獲選為總冠軍，足以顯示在安全伙伴所擬定的政策下據以推動，所展現的效果。

職安署表示，國內外數十年起，石化製程不良造成火災爆炸的重大事故時有所聞，形成的生命財產損失及社會衝擊非常巨大，而製程安全管理係藉由結構化及系統化方式，辨識及分析製程工作場所之潛在危害，進而採取明確管理技術及必要預防設施，以防止火災、爆炸及有毒物質洩漏等災害，企業主責無旁貸更應積極落實製程安全管理，有效控制風險，達成持續零災害之目標。

本次論壇活動現場共邀請政府機關、專家學者及石化產業界，包括台灣中油、長春集團、台聚石化關係企業、奇美、中石化、李長榮、和益、國喬、和桐、東聯、聯成與台灣陶氏化學等數十家公司及勞動檢查機構代表共250位各界代表參加，全程更透過網路串流平台線上直播，供無法前來的石化產業先進一同參與，網路直播瀏覽量達5,000人次。

首先以「石化業預防火災爆炸的精進作為」為題，特別邀請中油公司董事長李順欽、長春集團總經理蔡智全、台塑企業總經理林善志等高階主管個別發表看法，開拓石化產業製程安全願景。

上午議程先由美國 Sphera 顧問公司、德國萊茵(TUV)公司率先登場，分別就「製程危害分析與製程安全管理的最新趨勢」、「RBPS系統的智能化動態保護層應用」進行專題演講。下午議程，則邀請德國 HIMA 公司、台灣英能科技等公司分享有關「製程危害分析與製程安全管理的最新趨勢」及「製程安全管理的數位轉型」等議題。