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有錢人都來買了？新北這區豪宅交易激增 總價大漲14％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供
房市示意圖。圖／永慶房產集團提供

台灣豪宅市場除了一級戰區台北市之外，新北市的豪宅交易量近幾年也緩步成長，成為新興的豪宅戰區。永慶房屋統計近5年新北市的豪宅交易件數和交易占比，以板橋區是新北豪宅的首善之區，豪宅交易占比位居新北第一，2023年占比更高達31.1%。另，林口區近幾年發展火速，高資產族群遷入，也帶動豪宅交易量，2023年豪宅交易占比與中和區並列第二。

據實價登錄，近年來新北市的豪宅熱門區域多集中於板橋、中和、林口、新店、淡水，佔了新北市七成以上的豪宅交易量，其中板橋區和中和區的豪宅市場表現最為穩定，近五年的豪宅交易占比從未低於一成以下，又以2023年板橋豪宅市場表現最亮眼，占比高達31.3%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，板橋區一直是新北市最精華的地區之一，商業活動蓬勃有活力，光是在板橋車站周遭，就有遠東百貨、誠品生活、麗寶百貨等眾多購物商場，區域內也有湳雅夜市、裕民夜市等親民的生活商場，加上擁有高鐵、台鐵、捷運共構的板橋車站，且新北市市政府也設於此區，等於交通、商業、文教一應俱全，自然成為新北市豪宅的重點戰區。

至於擁有40多萬人口的中和區，商業、生活機能亦相當完整，不僅坐擁好市多、環球購物中心等知名賣場；在交通方面，除了捷運中和新蘆線、環狀線以及預計於2027年完工的萬大線外，還有往返台北市中心和板橋的「公車之王」307號公車，支撐起中和區域的公共運輸服務，交通相當便利。優秀的生活機能和交通路網，也讓中和成為房市熱絡區域，豪宅產品自然也有市場。

林口區的豪宅交易量占比在2019年、2020年時占比皆不到2%，但自2021年之後，林口的豪宅市場便明顯崛起，占比一度躍升至19.3%，2023年也佔有15.5%，與發展已久的豪宅熱區中和區平起平坐。

陳金萍指出，林口過去作為大台北地區相對邊陲，開發較晚的區域，但隨著近年來林口的重大建設逐步到位，再加上房價相對親民、街廓市容整齊、生活機能逐漸全面，人口成長迅速，已成為新北市最亮眼的新興發展區域之一。

其中，林口的新北國際AI+智慧園區，不僅帶來眾多就業機會，更吸引高資產族群遷入。高資產族群的強大經濟實力，除了帶動林口房市的蓬勃，自然也帶起林口豪宅的交易熱度。

高資產族群紛紛入主林口的現象，也可從平均豪宅價格的變化上一窺端倪。陳金萍分析，綜看近三年新北市五大行政區的豪宅平均總價變化，相較於板橋區、中和區、淡水區的豪宅平均總價在近三年間各有漲跌；新店區甚至出現下跌狀況；但是林口豪宅平均總價近三年穩定成長，漲幅高達14.5%，2023年林口豪宅的平均總價甚至已追上新店區的水準。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

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