屏東人口連降22年 房市仍高歌 房價5年漲近4成

屏東人口老化、人口流失、少子化現象相當嚴峻，不過區域房價依然堅挺，房仲統計內政部不動產資訊平台資料，截至2023年Q3屏東縣的平均成交單價約為每坪16.9萬元，相較於2019年同期每坪12.2萬元，短短5年就上漲了4.6萬元，房價漲幅接近4成。

依據屏東縣政府民政處統計，屏東縣的總人口數已經連續22年下滑，截至去年底屏東縣的總人口數僅有79.4萬人，與2014年底的84.7萬人相比，10年來銳減5.2萬人，目前屏東縣人口第二多的潮州鎮總人口數也不過才5.3萬人左右。

東森房屋屏東家樂福加盟店店長李淑靜表示，屏東的總人口數的確在減少，但由於世代居住觀念的轉變，現在的年輕人普遍不想跟長輩同住，愈來愈多的小家庭從原本的大家族中獨立出去，屏東的設籍戶數反而在不斷增加。

也因此，衍生出相對穩定的剛性需求，再加上近年來政府在屏東縣陸續推動了許多公共建設，在建設利多和剛性需求的雙重保障下，屏東市的房市交易量能仍有較強的支撐力，區域房價呈現穩健成長的態勢。

李淑靜指出，最近幾年屏東市房價上漲了不少，但比起其他都會區，目前屏東市的房價普遍只有1~2字頭上下，仍相對親民，購屋者的買房負擔不致太重。

現階段屏東市的買方大多為年輕的新婚夫妻或父母幫助子女置產， 且以總價800~1,000萬元、三房含平面車位的新建大樓最受首購族群青睞。

另外，還有一部分上了年紀的退休族、準退休族會選擇在都市計劃區內購買100~120坪左右的小塊農地，這類農地產品的購買總價普遍只要500萬上下，而且既可以用來休閒娛樂，也具備一定的傳承價值。