快訊

吸金三億！推銷基金詐騙林百里妻 名媛朱立安判10年確定要入獄

這波寒流霸王級？粉專：真的差多了但會冷很久

屏東人口連降22年 房市仍高歌 房價5年漲近4成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
近5年屏東縣平均成交單價變化
近5年屏東縣平均成交單價變化

屏東人口老化、人口流失、少子化現象相當嚴峻，不過區域房價依然堅挺，房仲統計內政部不動產資訊平台資料，截至2023年Q3屏東縣的平均成交單價約為每坪16.9萬元，相較於2019年同期每坪12.2萬元，短短5年就上漲了4.6萬元，房價漲幅接近4成。

依據屏東縣政府民政處統計，屏東縣的總人口數已經連續22年下滑，截至去年底屏東縣的總人口數僅有79.4萬人，與2014年底的84.7萬人相比，10年來銳減5.2萬人，目前屏東縣人口第二多的潮州鎮總人口數也不過才5.3萬人左右。

東森房屋屏東家樂福加盟店店長李淑靜表示，屏東的總人口數的確在減少，但由於世代居住觀念的轉變，現在的年輕人普遍不想跟長輩同住，愈來愈多的小家庭從原本的大家族中獨立出去，屏東的設籍戶數反而在不斷增加。

也因此，衍生出相對穩定的剛性需求，再加上近年來政府在屏東縣陸續推動了許多公共建設，在建設利多和剛性需求的雙重保障下，屏東市的房市交易量能仍有較強的支撐力，區域房價呈現穩健成長的態勢。

李淑靜指出，最近幾年屏東市房價上漲了不少，但比起其他都會區，目前屏東市的房價普遍只有1~2字頭上下，仍相對親民，購屋者的買房負擔不致太重。

現階段屏東市的買方大多為年輕的新婚夫妻或父母幫助子女置產， 且以總價800~1,000萬元、三房含平面車位的新建大樓最受首購族群青睞。

另外，還有一部分上了年紀的退休族、準退休族會選擇在都市計劃區內購買100~120坪左右的小塊農地，這類農地產品的購買總價普遍只要500萬上下，而且既可以用來休閒娛樂，也具備一定的傳承價值。

展望屏東房市發展，東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，近年來屏東的建設議題相當豐沛，包括屏東科學園區、高鐵南延、高雄捷運延伸線、健康產業園區、屏東榮總等等，隨著上述重點建設項目的推進，未來可以磁吸更多就業人口進入屏東，進而推動區域房市交易量能的升溫。

東森房屋屏東家樂福加盟店店長李淑靜表示，在建設利多和剛性需求的雙重保障下，屏東市的房市交易量能仍有較強的支撐力，區域房價呈現穩健成長的態勢。圖為屏東街景。東森房屋提供
東森房屋屏東家樂福加盟店店長李淑靜表示，在建設利多和剛性需求的雙重保障下，屏東市的房市交易量能仍有較強的支撐力，區域房價呈現穩健成長的態勢。圖為屏東街景。東森房屋提供

房價 房市

延伸閱讀

119消防節 屏東縣表揚績優消防員獲獎唯一女消防員

影／2024屏東燈節1月19日點燈 精彩水舞燈光秀搶先看

屏東縣最年輕獲鳳凰獎！特搜大隊林家右提醒自己莫忘初衷

中國人口下降幅度 相當於美國少了一個新墨西哥州

相關新聞

長榮機師醞釀春節罷工 交長：長榮有釋出善意雙方仍有時間溝通

機師工會長榮分會以沒有合理調薪、調整外站津貼及大量違法聘用外籍機師等議題，醞釀於今年春節假期發動罷工，交通部長王國材今日...

有錢人都來買了？新北這區豪宅交易激增 總價大漲14％

台灣豪宅市場除了一級戰區台北市之外，新北市的豪宅交易量近幾年也緩步成長，成為新興的豪宅戰區。永慶房屋統計近5年新北市的豪...

霧散了？林口豪宅交易排全市第二、總價漲14%

新北市豪宅交易近來明顯復甦，成為新興豪宅戰區。永慶房屋統計近5年交易情況，板橋區豪宅交易占比位居新北第一，2023年高達...

博客來國際書展登場 6萬本圖書1折起、2萬本電子書7元起

迎接寒假春節連假，線上最大「博客來國際書展」盛大開跑。六萬種中文、外文、簡體、雜誌1折起，兩萬種電子書全面7元起，參展商...

屏東人口連降22年 房市卻逆勢上漲5年狂漲近4成

屏東人口老化、人口流失、少子化現象相當嚴峻，依據屏東縣政府民政處統計，屏東縣的總人口數已經連續22年下滑，截至去年底屏東...

房價回頭難！新北預售全面上揚 這區漲2成最多

去年平均地權條例修法上路，限制預售屋轉售，對預售市場造成衝擊，但住商機構依據實價資料統計2023年及2022年預售成交價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。