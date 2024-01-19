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失控？新北樹林、泰山全上5字頭 北大坐5望6

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新北各行政區預售屋平均房價。資料來源／住商不動產
新北各行政區預售屋平均房價。資料來源／住商不動產

去年(2023)平均地權條例修法上路，限制預售屋轉售，對預售市場造成衝擊，但住商機構依據實價資料統計2023年及2022年預售成交價格發現，新北市各行政區預售案的交易單價全部上揚。

其中樹林區去年年增幅高達22.8%，平均房價來到5字頭，且新北市除了平溪、瑞芳、雙溪等幾乎沒有新案的區域，只剩金山區新案均價還在2字頭。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，新北市人口眾多、老屋也多，在地有換屋需求，且房價比台北市低，雙北往返交通也越來越便利，可吸引台北買方，因此自用買盤穩定，這幾年營建成本增加，也是預售價格很難修正原因。

根據實價登錄所揭露新北市預售成交資料，永和區新案成交均價77.2萬元，是新北市唯一新案均價突破7字頭的行政區，新店、板橋、三重、中和都站穩6字頭，新案均價還在2字頭的只剩下金山區，去年均價每坪26.1萬元。

3字頭也僅剩鶯歌、淡水、三芝、八里等4區，新北市不僅新案低價區越來越少，超過一半的行政區房價成長超過1成，漲幅最大者為樹林區，去年年增幅22.8%，預售平均成交價從每坪43.5萬元增加至53.4萬元。

大家房屋北大學成加盟店店東黃品心指出，樹林新案價格大幅增加，主要是北大特區新案成交價已經到5、6字頭，北大特區規模不大，現有素地稀少，需求推升房價上揚，如「北大儛」及「BAWA」頂樓戶已出現6字頭成交單價。

他表示，買方大多是區域內換屋，以及成家購屋需求，由於現在房價有感上揚，買方大多具有地緣關係，跟過去因為低價吸引外來客、投資客在三峽、樹林置產的情景不同。

且捷運三鶯線預計明年完工，目前中古屋市場出現買方等待軌道經濟效益，而惜售的狀況，甚至房屋租金也可比擬主力都會區，目前2房空屋的租金已超過每月2萬元，房價及房租都不在低點。

郎美囡表示，雖然平均地權條例修法限制預售屋轉售，去年預售屋交易量受到衝擊，但新北具有雙北換屋需求，且因為去年市場波動大，以及考量房地合一2.0短期持有轉售會有高稅率，反而讓許多中古屋屋主封盤觀望，建商也因各項政策調控新案量，機能佳或有發展條件的區域市場供給量不如預期大，因此預售屋均價不跌反升。

北大特區示意圖／記者游智文攝影
北大特區示意圖／記者游智文攝影

房價 北大特區 預售屋

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