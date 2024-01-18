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台船私募增資19.5億元入袋 營運資金充沛

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

台船（2208）18日公告辦理私募增資19.5億元募集完成，營運資金充沛後，對擴大商船業務有加分效果。

法人表示，台船現有潛艦國造原型艦、新型救難艦原型艦、海軍浮塢、中油26座石化品儲槽統包工程、海巡署高緯度遠洋巡護船六艘等訂單，生產排程至2031年，合計總金額為969億元，尚待執行金額則為480億元。

台船這次辦理私募增資，股數為1.16億股、私募價16.88元，應募人為行政院國家發展基金、耀華玻璃管理委員會，順利募得19.5億餘元，私募所得將用於充實營運資金，後續將擴大商船等四大業務。

台船表示，正與亞洲船東洽商數艘油輪建造案，同時向長榮海運（2603）、陽明（2609）等航商爭取中小型甲醇貨櫃船建造訂單，預估陽明造船需求逾15艘，長榮造船量可能5、6艘。

法人指出，國際造船競爭激烈，台船因造船成本偏高陷入困境，國內航商轉向南韓 、日本與大陸訂購便宜商船，為協助台船發展，行政院已研擬產業扶植政策支持提高台船競爭力。

目前台船規劃新四大事業發展藍圖拚獲利，包括商船建造事業、綠能風電、石化建設、國艦國造，尤其看好商船業務。

台船表示，全球有上百艘支線貨櫃船齡5年以上，節能功效不好，預期環保新規需求，未來改裝淘汰高船齡商船的計劃會大增，建造新船的商機浮現，隨著國際船價回漲，大環境對台船有利。

另一方面，台船子公司台船動力公司，研發潛艦國造專用電池、儲能系統規劃等，預計1、2年後完成，也將爭取台電路上儲能大單。

台船 造船 長榮海運

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