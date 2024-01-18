全球經濟環境影響大 金仁寶董座許勝雄：台灣很難獨好

老牌電子大廠金寶（2312）今（18）日於南港展覽館舉辦旺年會，董事長許勝雄指出，全球市場持續邁向復甦，不過對未來發展仍維持原先的保守看待，他解釋，因為台灣是以出口為導向的國家，若全世界的經濟狀況好，台灣的經濟發展也就會好、但若是全球受到衝擊影響表現不好，那台灣很難能做到獨好。

許勝雄指出，金寶在過去2023一整年其實碰到很多的挑戰，包括2008的金融海嘯、2018的金融爭霸戰，還有全球短鏈、斷鏈等問題，全世界各地不是封、就是關，而到2022年的俄烏戰爭，更影響通貨膨脹、升息等狀況爆發，集團確實碰到很多的挑戰跟考驗，他認為，將內部團結仍然是重點，相當重要。

許勝雄表示，全球市場在成本管控、交易誠信等方面，其實都是相通的，而泰金寶作為集團內負責布局泰國市場的重要子公司，去年狀況看起來都還好，整體經濟環境也都在慢慢改善，去年金寶全年營收達到一千八百九十幾億，營運狀況仍然維持高峰，謝謝外界對整個金仁寶有這麼多的關心，他也再次透過這個機會感謝所有的同仁。