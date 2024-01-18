搶農曆年前3C家電換購商機 燦坤、全國電優惠一次看
搶農曆年前3C家電換購商機，燦坤（2430）、全國電（6281）優惠一次看。
燦坤推出農曆年前新一波促銷大檔「祥龍如意 會員特典」，自1月18日起至31日全館下殺5折起；全國電子一月破盤邀全民開「新」狂歡，1月18日至1月28日破盤期間祭出指定大家電56折起、全館家電9折，滿額最高回饋8500元。
燦坤表示，全館指定冰箱/洗衣機75折起。2024住宅家電節能補助再加碼，購買一級能效冰箱及空調即可領取最高5,000元補助金，選購搭配環保綠點商品還可再省2,000元。
燦坤指出，Apple、Samsung雙雙祭出會員特典獨家促銷活動，13吋MacBook Air M1 256G下殺89折、活動價享27,500元，符合教育價資格再折3,100元。Samsung Galaxy AI新機預購期間享驚喜價優惠加贈精美好禮，獨家使用悠遊付支付可再享2千元現金回饋；此外1月22日晚上8點加碼「三星之夜」直播特賣會，眾多三星系列熱銷單品1元起。
全國電子一月破盤邀全民開「新」狂歡，1月18日至1月28日破盤期間祭出指定大家電56折起、全館家電9折，滿額最高回饋8500元，還有一元放大術精選商品加一元多一件，冰箱、空調汰舊換新節能補助最高5000元，全國電子再加碼送5000元3C家電購物金，空調享免費場勘，綁定LINE好友線上預約空調場勘，即享最高10,000元空調購物金。
把握2024住宅燃氣器具節能補助，全國電子祭出「廚衛經濟學」最高10000元回饋，讓你購省「薪」！入手一、二級能效熱水器、瓦斯爐最高享政府補助3000元，買熱水器、瓦斯爐全國電子加碼再送5000元3C家電購物金。
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